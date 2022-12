PRVO OBRAĆANJE NAKON PREVARE! Aleks saznala da ju je Dejan OSTAVIO, obratila se bivšem dečku: Daleko od očiju, daleko od srca!

Aleksandra Nikolić saznala da ju je Dejan Dragojević ostavio, pa mu se obratila u emisiji uživo.

- Hipotetički, kad bi saznala da te je Dejan ostavio, šta bi mu poručila?

foto: Printscreen/Zadruga

- To je očekivano shodno tome kako se ja ponašam danima. Poručila bih mu da je ispravno postupio, nije pogrešioi treba da me ostavi jer vidi šta s esa mnom dešava. Uradio je pravu stvar jer me poznaje i vidi kako se osmehujem, šta radim. Vide i gledaoci, vidiš i ti Milane,. Nisam očekivala da će ovako nešto da mi se desi. Ušla sam sa jednim ciljem, ali šta da radim. Neću plakati niti kukati, ne, sama sam kriva za sve. Želim mu sve najbolje. Možda nismo bili jedno za drugo, a našli smos e tu jedno drugom, posebno ja njemu prošle godine. Daleko od očiju, daleko od srca. Uradio je pravu stvar - rekla je Aleks.

- Šta misliš koji su razlozi? - pitao je Milan.

- Moje ponašanje, moje ponašanje sa Filipom. Realno, kad je Filip ušao, trebali smo da se zaobilazimo, da ne budemo bliski, znamo situaciju koja je bila prošle godine, a i bivši mi je. Vidi on sve, nije glup i budala - rekla je Aleks.

Kurir.rs

Bonus video:

03:59 Aleksandra Nikolić ulazi u Zadrugu 6 bez Dejana