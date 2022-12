SVE IGRA I GLUMA, A DRAGOJEVIĆ GLAVNI REŽISER?! Jedan detalj na Dejanovoj ruci otkriva da je preljuba sa Carem čista NAMEŠTALJKA

Aleksandra Nikolić prevarila je Dejana Dragojevića sa Filipom Carem, mladić iz Vernika ju je odmah javno ostavio i počele su priče i teorije zavere

Naime, bivšoj zadrugarki Jeleni Batos nije mogla da promakne jedna "sitnica".

foto: Pritnscreen/Instagram

Ona je na Instagramu objavila prepisku sa nepoznatom osobom, koja je poslala sliku Dragojevića koji i dalje nosi crnu traku, tačnije gumicu za kosu, koju mu je Aleksandra poklonila. Zbog toga smatra da je sve nameštaljka.

- Još nosi onu crnu traku oko ruke ili gumicu za kosu od Aleksandre. Al' je prikriva sve vreme. Zumirala sam njegovu ruku, znači ovo je sve Dejanova i njena igra i gluma. Dejan je režiser, živi bili pa videli - piše u prvoj poruci, a zatim je dodato:

foto: Ana Paunković, screenshot

- Evo, vidi, kad je bio kod Tare u emisiji, a ima jedan video na njegovom Jutjub kanalu, gde kaže da je ovo od Aleks kad je bio u Rajskom vrtu da je poseti. Ovo je sve igra njegova, Aleksandrina i Careva - poručio je fan.

Podsetimo, i Car je ozbiljan igrač, pa je za osvajanje starlete dobio 20.000 evra od produkcije. On se unapred dogovorio da napravi novi ljubavni zaplet u "Zadruzi". Ako se tome pridoda i to da je Nikolićeva pre Carevog ulaska u "Zadrugu" bacila oko na Zvezdana Slavnića, kojeg je zbog odnosa s njom ostavila žena Ana, onda se ova ponuda Filipu i te kako isplati. On je u osvajanje krenuo odmah čim je ušao u belu kuću, a ni ona nije ostala imuna.

kurir.rs

