Još jedno izneneđenje! Pogledajte koje još muzičke megazvezde Music Awards Ceremony (MAC) dovodi u Arenu

Najveća regionalna ceremonija dodele muzičkih nagrada održaće se 25. i 26. januara u beogradskoj Štark Areni, kada će se na jednom mestu naći najveće muzičke zvezde sa ovih prostora - predstavnici muzičke elite pop, alternativne pop, rock, rap/hip-hop, world music i narodne muzike nastupiće prvog dana ceremonije, dok su nastupi najvećih muzičkih idola trap, drill, balkan drill urban pop i pop-folk muzike rezervisani za drugi dan manifestacije.

foto: Promo

Umetnica koja je dugi niz godina prisutna na pop-rok vodama, a koja je svojom evrovizijskom numerom avangardu učinila mainstreem-om pomovišući konceptualnu umetnost, Konstrakta, na oduševljenje mnogobrojne publike, našla se na spisku izvođača za 25. januar. Podsetimo, nakon međunarodno zapaženog nastupa koji su ona i Zemlja gruva imali u okviru Eurosonga, ceo svet brujao je o njihovom, do tada neviđenom, umetničko - scenskom performansu, a numera „In corpore sano“ kojom je nastupila na takmičenju za pesmu Evrovizije danas broji više od 40 miliona pregleda na svetskim striming servisima. Konstrakta je svoje predstavljanje imala i na međunarodnoj sceni i to kroz niz intervjua sa inostranim medijima kao to su Njujork Tajms, Independent, Gardijan, Metro, Sun i mnogi drugi.

Istog dana nastupiće i jedan od najvećih boema i regionalno najpopularnijih izvođača folk muzike sa armijom fanova koja premašuje milionske cifre, Aco Pejović. Pevač koji je letos rasprodao čak pet koncerata na beogradskom Tašmajdanu obećava dobar provod i poziva sve svoje fanove da 25. januara budu prisutni na licu mesta, i na taj način učestvuju u ispisivanju još jedne stranice MAC istorije.

foto: Promo

Izvođač koji svojim neponovljivim numerama i specifičnom bojom glasa osvaja publiku čitavog regiona, Saša Matić, pre svog beogradskog solističkog koncerta zakazanog za 08. mart u organizaciji Skymusic-a, takođe će nastupiti prvog dana MAC manifestacije, 25. januara. Poznat po mnogobrojnim kolaboracijama i duetima, poput onog sa Jelenom Karleušom, Aleksandrom Prijović, Cecom, Severinom, Jelenom Rozgom i mnogim drugima, ne isključuje mogućnost da nas svojim nastupom u Štark Areni još jednom iznenadi.

Organizatori su najavili mnogobrojne novine u odnosu na prethodna dva izdanja MAC ceremonije, pozvavši fanove da redovno prate zvaničnu Instagram stranicu, gde će objavljivati sve aktuelnosti koje se tiču MAC 2023 manifestacije. Tako su, u prethodnim danima, pratioci imali prilike da učestvuju u različitim aktivacijama i da osvoje karte za najveći muzičko-scenski spektakl regiona, ali i da svako veče u 21 čas vide ko je od izvođača potvrdio svoj dolazak na MAC u januaru.

Podsećamo, MAC je pre nekoliko dana objavio imena prvih izvođača koji će nastupiti na ceremoniji, a među odabranima našli su se miljenica regiona i jedna od najvećih pop zvezda - Jelena Rozga, koja će nastupiti 25. januara, kao i najveće muzičke zvezde trap muzike - Voyage, Teodora, Zera i Crni Cerak, koji su u trećem izdanju MAC-a dobili svoj dan, na radost mnogobrojnih poklonika i ljubitelja ovog muzičkog pravca. Njihovi nastupi rezervisani su za drugi dan ceremonije, 26. januara.

foto: Promo

Ulaznice za MAC spektakl po poklon cenama za prve sektore, fan pit i VIP ulaznice sa popustom od čak 70 dostupne su putem besplatne eFinity aplikacije, sajta efinity.rs i na blagajni Štark Arene.

