ANA NIKOLIĆ SLOMLJENA OD TUGE! Pevačica ostala bez velikog prijatelja: Nadam se da će pronaći mir kraj brata i majke

Milana Laće Radulovića, nakon tragične vesti o smrti sina Marine Tucaković, estrada je ostala u šoku i ne prestaje da se oprašta od talentovanog tekstopisca i autora.

Oglasila se i Ana Nikolić, sva uznemirena i uzrujana, koja je inače oduvek isticala kako joj je Marina kao druga majka, te ne čudi bol koju oseća, nakon vesti o Laćinoj smrti.

- Laća je bio moj prijatelj, drug, saborac i saradnik. Sin žene koju sam volela kao majku. Žene koja mi je bila kao majka. Bili smo jedno uz drugo u mnogim teškim momentima i vest o njegovoj smrti me je pogodila kao grom iz vedra neba. Ne mogu da verujem da ga više nema, da me neće zvati u dva ujutru, da mi neće slati kilometarske glasovne poruke... Da me neće zasmejavati i nervirati. Bio je talentovan, nadaren poput svog oca i majke. Bio je umetnik, a umetnicima u ovom surovom svetu nije lako. Nadam se da će pronaći mir kraj svog brata i majke za kojima je mnogo patio - rekla je Ana Nikolić.

IN MEMORIAM: Sećanje na Milana Radulovića

U znak sećanja na tekstopisca Milana Radulovića Laću Kurir televizija će večeras u 22.50 reprizirati emisiju "Realna priča", u kojoj je on početkom godine izneo svoju životnu priču.

