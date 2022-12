ZA GOCU TRŽAN NIŠTA NIJE TABU! Priznala šta joj je na umu kad ugleda GOLOG SUPRUGA, a na ovome je svakodnevno zahvalna Bogu!

Pevačica Goca Tržan je nikad iskrenije progovorila o svom suprugu, otkrila šta joj je u glavu svaki put kada vidi Rašu bez odeće, ali i zbog čega se svakodnevno Bogu zahvaljuje.

- Najveći afrodizijak je kada uđe go u sobu, da se ne lažemo! Svaki put kad ušeta tako, pomislim: 'Bože, sa kim ja spavam svaku noć'... Majke mi... Hvala ti Bože što si mi to dao! Ne mogu reći da se radi samo o fizičkom izgledu, ali ako me pitaš za afrodizijak, to je onda definitivno to! - rekla je pevača.

Podsetimo, Ivan Marinković, bivši suprug Goce Tržan i otac njene ćerke, trenutno je učesnik rijaliti programa "Zadruga", a zbog toga je pevačica često tema mnogih razgovora, ona je svojevremeno istakla da njena ćerka to ni ne zna i da uopšte ne prati.

- Moja ćerka ni ne zna da je otac pominje u rijalitiju. Mi to ne gledamo. Ne treba niko da zloupotrebljava njeno ime i ne dozvoljavam to. Moje dete ne želi da bude popularno, ne želi da se slika. Do sada sam odbila toliko naslovnih strana, jer ne želi da se slika sa mnom, i drago mi je, ali nekada mi je i krivo, jer imam onaj stav “je li se ti mene stidiš?“ - ističe pevačica i dodaje da o budućnosti Ivana i ćerke ne želi da priča za medije.

