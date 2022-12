KAD VIDIŠ MOJU MERI ZNAŠ ŠTA TREBA DA JOJ KAŽEŠ Ćerka Merime Njegomir potresnim rečima oprostila se od LAĆE, nije ispunio OBEĆANJE

Milan Radulović Laća iznenada je preminuo u 36. godini na ulici u Tel Avivu u Izraelu. Od njega se oprostila i ćekrka pokojne pevačice Merime Njegomir, Ljubica, s kojom je bio prijatelj, a zajedno su posle smrti majki osnovali Fondaciju "Tucaković Njegomir", koja za cilj ima prvenstveno borbu protiv raka dojke i raka pankreasa, ali i drugih malignih oboljenja.

"Umeo si da utešis najbolje u životu sa rečenicom: To je život, to je to... Ali svejedno si bio tu i pričao sa mnom noćima kada nisam mogla da spavam i zasmejavao me raznim pričama. Malopre sam ušla u neke naše poruke. I dalje se smejem. Ovo zadnje što si mi pustio, čuvaću do kraja života. Rekao si mi dan pred put za Izrael. Hej, vraćam se do kraja meseca, za tvoj rođendan 31.12. sam tu sigurno da ti čestitam i idemo do groblja da popričamo malo sa našim mamama. Verujem da te tvoja Maki sačekala. Kad vidiš moju Meri znaš šta sve treba da joj kažeš. Znaš šta se mi najviše nedostajati?… Mi! Do nekog sledećeg puta, prijatelju moj… I nastavka našeg MI. Voli te tvoja Ljubica", napisala je ćerka pokojne pevačice Merime Njegomir.

kurir.rs

Bonus video:

00:18 Poslednja glasovna poruka koju je Laća poslao drugarici