FUTA NE ŽELI OBDUKCIJU, A MENI JE OVO SADA MISTERIJA: Oglasila se kuma o Laćinoj smrti, a ovo joj je VEOMA ČUDNO!

Aleksandar Futa Radulović ne zna za sebe otkad je saznao da mu je sin Milan Radulović Laća preminuo na ulici u Tel Avivu.

S njim su stalno prijatelji, rođaci i kuma, koja kaže da zasad nema novih iformacija o Laćinoj smrti.

Futa se, kako smo pisali, zatvorio u stan, ne izlazi napolje. Telo pokojnog Milana Laće Radulovića ležalo je dva dana na ulici u zabačenom delu Tel Aviva poznatom po lošem glasu, pre nego što je pronađeno i odneseno u mrtvačnicu.

- Nemamo nijednu novu informaciju otkako su nam javili da je Laća preminuo. Bila sam dokasno s Futom, šta da vam kažem. Futa je mrtav čovek u šoku je. Ostao je zatečen, nema više nikoga, kako čovek može da se oseća. Ja nakratko odem kući, ali nikad ga ne ostavljam samog. Tamo je žena non-stop koja je radila i dok je Marina bila živa, dolaze Laćini drugari kod njega, tako da je uvek neko tu s njim. Futa mi je juče rekao: "Sve sam mogao da zamislim da me u životu strefi, ali ovako nešto nikad ne bih pomislio." Ne znam šta se Laći desilo, meni je to sada misterija. U Tel Avivu je bio smešten u hotelu, na put je otišao s društvom - priča Marijana i objašnjava da ništa nije ukazivalo na to da će da se dogodi tragedija kad se poslednji put čula s Milanom:

foto: Kurir, Zorana Jevtić, Ana Paunković

- Kad smo se poslednji put čuli Laća i ja, bio je veseo, normalno je pričao i imao je razne planove. Meni sad nije jasno kako je sam nađen, a nije se odvajao od ljudi koji su išli s njim. Što se obdukcije tiče, Futina želja je da se to ne radi, a ja sad ne znam da li ćemo morati zbog uzroka smrti. Futa ima želju da se odmah napravi sahrana, da se Laća sahrani u porodičnoj grobnici. Nije mu do života, čovek priča da mu se ne živi više. Šta da vam kažem... Laća je bio buntovan, svojeglav, išao je često protiv vetrenjača, ali je bio dobar. Žao mi je što se ovo desilo. Ne mirim se s tim da ga više nema - rekla je kuma za Republiku.

Podsetimo, Milan Radulović Laća otputovao je u Izrael 2. decembra, a njegov nestanak 12. decembra prijavio je prijatelj koji je putovao s njim. Laća je 19. decembra trebalo da se vrati u Srbiju, ali se to nije dogodilo, već je 20. obajavljeno da je pronađen na ulicama Tel Aviva. Poznati tekstopisac je veoma teško podneo smrt majke, Marine Tucaković koja je bitku sa opakom bolešču izgubila 19. septembra prošle godine.

(Kurir.rs/Republika)