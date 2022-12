ANĐELINA PORODICA NEĆE DA ČUJE DA IM ZVEZDAN BUDE ZET! Progovorila Đurićičkina drugarica: Njeni ne veruju da ga je žena OSTAVILA!

Zvezdan Slavinić i Anđela Đuričić priznali su svoje emocije, ali su istakli da se između njih ništa konkretno neće desiti isključivo zbog njene porodice. Sin čuvenog košarkaša Zorana Moke Slavnića je zbog bliskosti sa zadrugarkom iz Herceg Novog ostao bez nevenčane supruge Ane, koja je javno rekla da ne želi pomirenje, dok Anđelini roditelji neće da prihvate Zvezdanovu i njenu ljubav.

Ovim povodom oglasila se Anđelina drugarica iz Herceg Novog, koja je rekla da se njenoj porodici ne dopada što je Zvezdan dosta stariji i što je javno obrukao nevenčanu ženu.

foto: Printscreen YouTube

- Anđela je počela da se zaljubljuje, ali zbog cele situacije mora da povuče kočnicu, a teško joj je. Poznajem je dobro i skoro je nisam ovakvu videla, ona pored Zvezdana cveta. On je neko ko je stariji i ko je autoritet, i vrlo lepo je kontroliše. Sve bi bilo super, pa čak i ta neka razlika od dvadeset godina mogla bi da se zanemari, ali on ima kući ženu. Njena porodica je patrijahalna i oni nikako ne podržavaju to da im Zvezdan bude zet. Niti oni veruju u priču da ga je žena ostavila. Realno, ona ga ostavila, a onda ga kao podržava, ništa tu nikome nije jasno. Ne poznajem čoveka i ne mogu da pričam o njegovim emocijama, ali o Anđelinim mogu i jasno je kao dan da se zaljubila - priča Anđelina drugarica i dodaje:

foto: TV Pink Printscreen

- Kada sam ih videla na "Zadrugoviziji", ona je cvetala, onaj njen osmeh i kad pogleda u njega, cakle joj oči. Međutim, opet kažem, njena porodica ne želi da prihavti to da se ona može zaljubiti u mangupa poput Zvezdana. Dolaze joj mama i tata za Novu godinu, verujem da će joj skrenuti pažnju. Znam da njenima nije svejedno, jer ne znaju ko će Zvezdanu doći, ako se žena pojavi biće baš čupavo, a to će i Anđelu da razočara, iako ona ni ne zna da se Ana oglašavala i da je rekla da prekida sa Zvezdanom - završava njena drugarica.

Kurir.rs/ Paparazzo.rs

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 00:53 Anđela Đuričić u izazovnom izdanju