SEKA OPET ŠOKIRA: Dala bih ceo honorar, samo da...

Pevačica Seka Aleksić sinoć je bukvalno zapalila hrvatsko primorje, kada je gostujući u Sinju napravila pravi muzički spektakl. Koliko je vladalo veliko interesovanje za Sekino gostovanje, svedoči i činjenica što je ispred kluba čekalo nekoliko stotina ljudi, dok je unutar istog publika horski pratila pevačicine numere nepuna četiri sata.

Seka je đuskala za sve pare, a nakon svirke, pristigla je u hotel, ali ni iscrpljenost je nije sprečila da se našali sa svojim art direktorom Stanislavom Zakicem. Naime, dok je ležala na krevetu, a Stanisav je je sve vreme zezao, a onda je pevačica izustila rečenicu koja je nasmejala mnoge:

- Jao! Dala bih ceo honorar samo da ne pevam sutra – rekla je Seka.

Nismo mogli, a da ne pitamo Seku o čemu se radi, što je pevačica rado prokomentarisala:

- Atmosfera me je ponela i uživala sam u Sinju. Publika je bila neverovatna! Ali zato kada sam stigla u hotel, tek onda sam shvatila da me noge toliko bole da sam morala malo da prilegnem (smeh). Našalila sam se, sasvim spontano sam rekla da bih dala ceo honorar dala samo da ne pevam sutra, što je nasmejalo mnoge. Znam to jer mi je inboks prepun (smeh).

