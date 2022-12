"IMALI SMO MANJE LEPE TRENUTKE I KRIZE U BRAKU" Nikolina Kovač rešila da stavi tačku na SPEKULACIJE O RAZVODU!

Poslednjih par godina u medijima se dosta pisalo o navodnoj bračnoj krizi popularnog estradnog para Nikoline i Saše Kapor, a sada je pevačica rešila da stane na put svim spekulacijama.

Naime, Nikolina Kovač je progovorila o svojoj porodici, suprugu Saši Kaporu, ćerki i sinu, a tom prilikom je istakla da se nada da ćerka neće poći stopama svojih roditelja, jer je posao pevača dosta težak, ali da bi je podržali ako bi to želela.

foto: Damir Dervišagić

- Saša ne bi voleo da se ona odluči za ovaj posao, ali ako bi odlučila, naravno da bi je podržali. On je u ovaj posao ušao još kao dečak, sa 17 godina. Ali mi se uvek pojavljujemo zajedno, bolje se razumemo, ta je prednost. Meni je muka više od priče o razvodu. Nedavno je izašao ponovo taj isti članak, to je vest koja se ponavlja deset godina. Ne daj Bože da se to desi, mi ćemo to reći javno, transparentno, jer smo javne ličnosti. Oni koji su javne ličnosti imaju tu vrstu obaveze. Imam utisak da nema ništa zanimljivo kod mene pa me samo o tome pitaju - rekla je Nikolina i dodala:

foto: Printscreen/Instagram

- Imali smo manje lepe trenutke, ali to u svakom odnosu postoje, nigde nije idelano, svuda postoje manje lepi trenuci. Ja sam rekla kad su me pitali, ali verovatno zbog toga što sam pričala da smo imali neku vrstu krize, sad me to stalno pitaju - rekla je pevačica u emisiji Premijera Vikend Specijal.

Kurir.rs