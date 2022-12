SPEKTAKULARAN KRAJ GODINE: Matić oborio rekord, dva puta u mesec dana NAPUNIO najveću ARENU na Jadranu

Muzčka zvezda Saša Matić iza sebe ima i te kako uspšenu godinu, s obizorom na to da je izdao album “Dva života”, a potom krenuo na planetarnu turneju. Tokom ove godine Saša je održao koncerte na čak tri kontinenta, od Amerike, preko Australije do Evrope, a godinu završio velikim koncertom u splitskoj Spaladium Areni. Prvu Arenu u pomenutom gradu održao je 17.decembra, a drugi koncert upriličio je sinoć. Regionalna zvezda okupila je ponovo dvanaest hiljada ljudi u jednoj noći, koji su horski sa Sašom pevali više od četiri sata. - Nisam ovo očekivao. Velika mi je cast sto sam pevao u cast Masima Savica i to na ovom mestu posledni put – rekao je kratko Matić ne krijući sreću što je ponovo zapevao pred publikom u Splitu.

Saša će za Novu godinu održati koncert u Beču, dok je za reprizu u Kotoru. Nakon toga sledi veliki koncert u Kraljevu koji će se održati 02.marta, a potom u Beogradskoj Štark Areni, 8.marta koja je već pola rasprodata. Svi Sašini koncerti organizovani su od strane Kamarad produckije.

Kako je izgledala Sašina godina? Kada bi se analizirala Sašina godina, gotovo da nema mesta gde nije nastupao i publiku ostavio bez daha. Prvo je 8.marta održao koncert za sve dame, gde je i najavio da će kroz nekoliko dana objaviti album “Dva života” na kojem mu je prijatelj bio Telekom Srbija. Potom je nastupio na festivalu Music Week na Kopaniku, a nakon toga je zakazao turneju. Potom je usledio veliki koncertu u Slovenačkom gradu gradu Velenju, zatim je na “Sunčanim skalama” u Herceg Novom nastupio sa pevačicom Milicom Pavlović, nakon toga je usledio koncertu u Mostaru, pa u Banja Luci kada je sa Cecom Ražnatović oborio rekord posećenosti. Onda je najavio Zagrebačku Arenu koju je u rekordnom roku rasprodao. Saša je za svega dva meseca rasprdao dve Zagrebačke Arene i time se njegovo ime našlo na listi kao jedinog izvođača koji je za tri meseca ranije, prodao dve Arene čiji je ukupan kapaciteta za dva kocnerta 40.000 ljudi. Tokom čitavog leta je vredno radio i nastupao, a tada su mnogi mediji naveli da je Saša imao najveći broj koncerata tokom letnje sezone, najzapaženiji koncert bio je onaj u Novom Bečeju, gde je pevao pred 50.000 ljudi. Usledila je Američka turneja kada je održao koncerte u gradovima Čikago, Njujrok, Detroit, Finiks, Majami, Klivlend i Torontno. Na toj turneji, među pubikom na koncertu u Njujorku mogao se videti čuveni NBA košarkaš, Nikola Vučević. Potom je održao veliki koncert u Osjeku, a nakon toga otišao na Australijsku turneju, čim se vratio sa iste upriličio je koncert u Splitu, potom u Novosadskoj dvorani Spens, a potom ponovo u Splitkoj Spaladium Areni. Ovim zvaničnim podacima, Matić je zasigurno jedan od najtraženijih pevača na našim prostorima u proteklih godinu dana. - Radi se o impozantnim podacima, mislim da kada bi neko brojao koliko je ljudi samo u jednoj godini bilo na mom koncertu, verovatno bi se dotakli izuzetno velike cifre. Meni je jedna stvar najvažnija, da su svi ljudi sa mojih koncerta odlazili srećni i puni ljubavi, jer na kraju dana ljubav je ono što sve nas spaja. Tako želim i da bude u 2023. godini, ljubavi i zdravlja. Sve ostalo ćemo uspeti sami da ostvarimo - poručio je u kratko izjavi za medije Matić.

