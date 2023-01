ONA JE MUČENICA, A ON SKUPLJA ONO ŠTO NIKO NEĆE: Kristijan žestoko osuo paljbu po Aleks i Caru, pale BRUTALNE prozivke!

Rijaliti zvezda i žestoki momak, Kristijan Golubović je u poslednjim danima 2022. godine dobio sina. Njegova izabranica Kristina Spalević se porodila, a beba je dobila ime Konstantin.

foto: Zorana Jevtić, Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram

Kristijan je sada otkrio kako se snalazi u roditeljskim obavezama.

- Odlično sam se snašao. Ja uživam u nespavanju. Voleo bih da nemam centar za spavanje, jer smatram spavanje nekim ričardžovanjem, da bi čovek mogao da funkcioniše, a nikako nešto što je lepo. Kristina se fantastično snašla, tu je sa bebom. Odeševio sam se kako sve sa lakoćom radi - rekao je Golubović i dodao da mu nijedan posao ne pada teško:

- Nema tu ustajanja, ja nikad ne ustajem, ja stojim pored kreveta i pored njih, stražarim, kad ona može, može, kad ne može ja sam tu sve da uradim. Perem veš, sudove, ništa to meni nije strano, niti kompleks, ja uživam u tome - istakao je Kristijan.

foto: Nemanja Nikolić, Nenad Kostić

Golubović je potom prokomentarisao i zadrugare, koji ga u poslednje veme često spominju. Najviše je potkačio Aleksandru Nikolić i Filipa Cara.

- Traže me. Aleksandra izgleda posle ljubavne akcije izgleda dobije inspiraciju da me pominje - rekao je on u svom stilu.

Car je nedavno izjavio da bi Kristijan trebalo da ima poštovanja prema njemu, jer su obojica "opasni momci".

- Možda je on opasan momak u obdaništu bio u Crikvenici, a ovde se zna ko je opasan momak u ovom gradu, a on niti je iz ovog grada, niti sa ovog asfalta. Pogleda Zolu, Bebicu i ostale mediokritete, pa je onda on među njima neki baja, a ustvari samo skuplja ono što više niko neće - rekao je Golubović.

foto: Kurir televizija

On se dotakao i Aleksandre, te ju je žestoko prozvao.

- Aleksandra je jedna mučenica. Ona u rijalitiju dobija novac za ono što obično radi napolju. Samo što je napolju to radila za siću, a u rijalitiju manje radi, a dobija mnogo bolju lovu. A postoje i neki njeni fanovi, neki mučenici, koji kažu: "Jadna ona, prebijana, lomljen joj nos", pa je onda kao podržavaju, a ustvari one se pronalaze u njoj, to isto rade napolju, pa je podržavaju i kažu: "Pa šta, tako sam i ja" ili "Gledaj svoju ženu, ćerku, sestru" - zaključio je Kristijan.

