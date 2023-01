GEJ ROM BORI SE ZA ODLAZAK NA EVROVIZIJU Džipsi sa 12 shvatio da je homoseksualac: Ako ću da se bijem što nosim ŠTIKLE, biću se!

Rom koji se javno deklarisao kao gej Jovan Živadinović Džipsi (21) jedan je od pevača koji će se boriti za predstavnika Srbije na Evroviziji!

Mladi pevač je s pesmom "Greh" prošao u takmičarski deo festivala Pesma za Evroviziju 2023, na kom će se sa još 31 učesnikom boriti za pobedu i odlazak u Liverpul.

Džipsi je pobrao simpatije Ane Đurić Konstrakte, predstavnice Srbije na Evroviziji 2022, koja je pohvalila njegov album i zapratila ga na Instagramu. On se dopada i Jeleni Karleuši i Sajsi MC, koje objavljuju njegove pesme na društvenim mrežama.

Tukli su me u školi Jovan je među prvim umetnicima u Srbiji javno priznao da je homoseksualac.

- Zanimljivo je biti Rom i gej. To je deo mene i divno je. Nije mi teško, pre bih rekao da je umarajuće. Kada se javno izjasniš o nečem, na primer da si gej, ljudi od tebe očekuju da svakog dana pričaš o tome. Ponekad pomislim da sam više gej jer drugi ljudi to potenciraju o meni. Rom i gej, to su samo dve stvari koje čine moj identitet, a ima ih još milion - priča Džipsi i dodaje da je ranije trpeo diskriminaciju.

- Sada me etiketiranje ne dotiče, ali jeste kada sam bio klinac. Dok sam išao u školu, dobijao sam batine i trpeo uvrede zbog toga što sam romske nacionalnosti. To ne zaslužuje nijedno dete. Prevazišao sam to. Rekao sam sebi: "Ako ću da se bijem zbog toga što želim da nosim štikle, ima da se bijem". Sa 12 godina shvatio sam da sam gej. Kada sam rekao roditeljima, prvo su bili u fazi da to nije istina, zatim u fazi razočaranja, onda su se ljutili i na kraju su me prihvatili i naučili kako da mi pristupe.

Jovan je objasnio i kako je dobio umetničko ime Džipsi.

- Sam sebi sam dao taj nadimak. Prvi put za tu reč čuo sam u Šakirinoj pesmi "Gypsy" iz 2010, što na engleskom znači "Ciganin". Ta reč opisuje ono što jesam, na engleskom zvuči mnogo bolje i rekao sam sebi: "To je to" - priča pevač, čija je pesma "Finibrid" na ovogodišnjoj Ceremoniji dodele muzičkih nagrada (MAC) nominovana u kategoriji za najbolju urbanu pop numeru.

Konkurencija Anđelina

Jovan je pre muzičke karijere radio u kafiću u Beogradu.

- Prvo sam radio kao konobar, a onda su me stavili da prodajem kafu. Bilo je to divno iskustvo i imam samo reči hvale za kolege s kojima sam radio. To je kolektiv koji ću zauvek pamtiti, baš su me lepo prihvatili - kaže pevač.

Osim Džipsija, na takmičenju za predstavnika Srbije na Evroviziji boriće se i Tijana Dapčević, Anđelina, Filip Baloš, Filip Žmaher, Savo Perović, grupa "Harikejn"...

Prva dva polufinala biće održana 1. i 2. marta, a veliko finale je 4. marta sa direktnim prenosom na Radio-televiziji Srbije.

