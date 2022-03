ŽELJKO VASIĆ REAGOVAO NA TUŽBU ACE LUKASA! Šokiran izjavio da to nema VEZE SA MOZGOM pa spomenuo i SAŠU MIRKOVIĆA

U pevačevoj tužbi se, kako saznajemo, navodi da Željko Vasić, Tijana Milošević, Una Senić, Vladimir Nikolov i Neda Ukraden nisu glasali za njega iz "ličnih razloga i nesuglasica koje postoje između Dragana Bujoševića i Olivere Kovačević" i samog Ace Lukasa, te da zbog toga nije imao željeni broj glasova.

foto: Kurir televizija

Gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji pevač Željko Vasić izjavio je da tužbi ne pridaje previše značaja.

- To deluje kao da je vest sa njuz neta. To je budalaština, ne znam odakle ta tužba. Njega treba pitati odakle mu ideja, ne pridajem tome previše značaja. Ja se nadam da nisu ozbiljni, nejasna mi je priča o tužbi Ace Lukasa. Verovatno bi se zajedno smejali da se sretnemo sad. Moram da napravim digresiju, Evrovizija je postala mesto gde se ne takmiče kompozicije nego koncept. U tom smislu je Konstrakta bila nekako jedinstvena. Ja sam poslušao pesmu pre, nije mi bilo toliko upečatljivo, ali kad sam video na bini bilo mi je genijalno. Ja sam Aci dao poene, veze sa mozgom nema da me tuži. Ne znam šta je njegov motiv i ne bih ni da komentarišem, to je njegova stvar i stvar njegovog menadžera - izjavio je Vasić.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs

