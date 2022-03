ALEKSANDRA IDE SA BIVŠIM U IZOLACIJU, A EVO KAKO REAGUJE DEJAN! Nikolićeva otvorila dušu, ne može da veruje kako joj se Mina SVETI

Drvo mudrosti je na razgovor pozvalo Aleksandru Nikolić kako bi otkrila kako se oseća povodom izolacije koju je dobila sa Markom Janjuševićem Janjušem. Takođe, kako Dejan Dragojević reaguje na sve to:

- Ona je ušla zbog Mensura ali se bazirala više na mene nego na Mensura. Ja nisam trebala da joj oprostim ništa, ja sam budala. Ona želi da razdvoji mene i Dejana samo ne znam zašto. Dejan kaže da sam se ja dosta popravila i raadila sam na sebi, posvetila sam mu se maksimalno. Trudim se oko svega, on to vidi. On mi kaže da treba da dignem glavu i da ne treba da padam u one moje faze - rekla je Aleks.

- Kakva je njegova reakcija na tvoju izolaciju? - upitalo je Drvo mudrosti.

- Ja sam njega zvala da legne pored mene. Isto su prošle nedelje uradili. On nije želeo da ide sa mnom u izolaciju, valjda da pokuša da mi veruje. Krivo mu je dosta, i on vidi šta radi Mina. Ja sam Sanji rekla da imam loš osećaj i da ću ja da idem u izolaciju - rekla je Aleks.

- Šta se još dešava zanimljivo u kući? - upitalo je Drvo mudrosti.

- Meni je to malo nejasno, uzela je njegovu podršku na sebe. Ona zna da to njega može da poljulja. Mislim da će Mensur da napravi haos na kraju, ali zbog Mine, ne zbog Milice. Ne znam, jako sam loše. Koliko god ja ne dirala nikog, ljudi mene stalno diraju i ne kapiram, pogubljena sam totalno. Vidim da se Filip i Dalila slažu, sve joj ispričao i otvorio joj oči. Vidim da cveta ljubav između njih, ne svađaju se, grle se - rekla je Aleks.

Kurir.rs/I.B.

