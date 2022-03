PEVAČICA POSLE SMRTI RODITELJA OTKRILA DA JOJ SE DEŠAVAJU ČUDNE STVARI! Sahranila oca, pa ugledala OVO, da se naježiš

Pevačica Dušica Grabović saznala je za smrt oca tokom turneje po Americi, zbog čega je na kratko prekinula sa nastupima, a zatim se, po želji oca vratila nastupima u SAD- u.

Ona je sada progovorila o bolnoj temi i gubitku oca i otkrila šta joj se sve dešava u životu.

foto: Kurir televizija

- U februaru sam zavolela baš pesmu "Što te nema" - priznala je ona i dodala:

- Nećemo da pričamo o tužnim temama. Kad izgubiš jednog roditelja slabije vidiš, a kad izgubiš oba, postaneš slep - sa knedlom u grlu je rekla Grabovićeva.

Nakon smrti oca priznaje da joj nije bilo lako, ali je on voleo pesmu i gurao je da se bavi onim što voli.

- Moram da kažem da su mi se desile neke stvari, ja uvek kažem, prati znakove pored puta. Golub i golubica su se ljubili pred moj put u Ameriku. I to sam shvatila da su to možda moji mama i tata, koji su sada zajedno, ili je to možda signal da ću upoznati nekoga kog mi možda oni šalju. Prosto verujem u te stvari i zaista su mi se desile neke čudne stvari - priznala je ona.

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B/Ekskluzivno

Bonus video:

00:14 Dušica Grabović dobila bakšiš od nekoliko hiljada evra!