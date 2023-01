ZBOG NJEGA JE PLAKALA CELA SRBIJA Ovaj dečačić je sve oduševio svojim GLASOM, sad je porastao i evo kako izgleda! NEPREPOZNATLJIV

Pevača Marka Bošnjaka je publika upoznala u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezdice" kada je imao 12 godina.

Tada je na prvom nastupu rasplakao žiri s pesmom "One night only" i hrabro se borio sve do poslednjeg nastupa na kojem je otpevao "Što te nema" i osvojio srca širom regiona.

Inače, Marko se prošle godine prijavio na hrvatski izbor za pesmu Evrovizije, "Dora", gde je ponovo očarao sve - on je osvojio drugo mesto, a mnogi ga nisu prepoznali.

- Talent je nešto što je urođeno i oduvek postoji, ali bez rada i truda verovatno pada u vodu. Mislim da je bitno raditi na razvoju kao osobe, što podrazumeva i rad na razvoju veština i talenata. Kombinacija talenta, rada i sreće po meni je najbolja kombinacija - rekao je tada on za hrvatske medije.

