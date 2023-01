SEKA ALEKSIĆ POSLALA KARLEUŠI POKLON POMIRENJA! Jelena se odmah oglasila, a posebno ju je iznenadila SIMBOLIKA! Lep GEST (FOTO)

Pevačica Seka Aleksić je do sada u više navrata pokazala da su moda i muzika neraskidivo povezane, a sada je nastavila to da dokazuje, lansirajući novi modni brend pod nazivom ,,Second skin by Seka“, a u okviru njega i liniju iz kolekcije ,,Stage“.

Naime, dugo se spekulisalo o odnosu Jelene Karleuše i Seke Aleksić, a Seka je sada odlučila da prekine te glasine i pošalje Jeleni poklon iznenađenja. Pevačica je to odmah podelila sa svojim pratiocima na Instagramu.

foto: pritnscreen instagram

- Hvala dragoj Seki i Stanislavu na poklonima iz njihove nove "Stage" kolekcije! I jako mi se sviđa simbolika broja 555. Živimo u Matrixu životnih brojeva, puteva, ljudi..rođeni da budemo slobodni i srećni - napisala je Jelena.

foto: printscreen instagram

Podsetimo, pevačice su više puta istakle da nisu u lošim odnosima i da između njih nema zle krvi. One su ovom objavom definitivno stale na put spekulacijama.

Kurir.rs/S.B.

