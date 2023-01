"ISPAO SAM NAJGORI ČOVEK PREMA NJOJ" Bivši zadrugar otvorio dušu o odnosu sa Sanjom Vučić! Đorđević ušao u raspravu sa GLEDAOCEM

Bivši partner popularne pevačice Sanje Vučić, Nikola Đorđević, priznao je da se kaje zbog ponašanja prema Sanji tokom njihove veze.

foto: Printscreen

Nekadašnji zadrugar Nikola Đorđević je tokom jedne emisije bio na meti loših komenatara i oštrih osuda od strane publike.

foto: Pritnscreen

Nikola se proslavio romansom sa atraktivnom pevačicom, a pred sam ulazak u "Zadrugu" odlučio je da stavi tačku na njihov odnos.

Naime, Đorđević je ušao u raspravu sa jednim od gledalaca, a potom se prisetio Sanjinih reči koje su ga sada stigle.

foto: Printscreen, Printscreen/Premijera

- On je ostavio Sanju, ne mogu te fajtere da gledam! - rekao je gledalac, na šta je Nikola odgovorio:

- Bio sam mlad i glup, hteo sam da budem dobar drug, a ispadao najgori čovek prema osobama koje su vredele, ništa nisam radio, a ispadalo je da sam sve ja radio. Žao mi je zbog toga, sve bih dao da to nisam radio, zato što sam bio loš čovek. Imao sam 20 godina, a ona 25, to je velika razlika, sećam se kada mi je pričala da je to meni tad bilo okej, ali da u njenim godinama mi neće biti okej, za sve je bila u pravu - rekao je Nikola u emisiji na RED televiziji.

Kurir.rs/Blic

