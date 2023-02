SIN ŽELI DA MI BUDE TIK TOKER: Seka nikad iskrenije o porodici, pomirenju sa koleginicom, a evo da li će ponovo snimiti RIJALITI!

Seka Aleksić, pevačica i voditeljka kulinarskog šou programa ''Majke i snajke'' na Kurir televiziji, održaće koncert na dan žena, 8.marta u Užicu, a tim povodom za medije, govorila je o svom privatnom i porodičnom životu, kao i daljim planovima za budućnost. Takođe pričala je o kolegama kao i međuljudskim odnosima, ali i priznala da li bi ponovo snimala rijaliti format.

foto: ATA images

Seka je na samom početku otkrila šta misli o muzičkim takmičenjima koji su sve više u ekspanziji, a mlade nade na taj način pokušavaju da se približe estradnom nebu.

- Nikada, ne interesuje me, nisam taj tip, ne volim to takmičenje. Meni je to toliko bezveze. To je tako postalo "po babine linije", nisam taj tip, ja sam fer plej i uvek sam to volela, ne kažem da tamo nije sve fer plej, ali prosto misliš da su ta vremena kad je bilo sve jako ozbiljno prošlo, a tad kad nisam ne bi ni sad - izjavila je pevačica.

foto: ATA images

Takođe, otkrila je i šta misli o takmičenju ''Zvezde Granda'' ali i priznala da li bi bila deo žirija u istom.

- Ne bih bila u žiriju "Zvezda Granda" zato što nemam vremena, ja iza sebe imam projekat "Majke i snajke" na Kurir televiziji i to je jedan zaista ozbiljan projekat i snima se svaki dan, po ceo dan. I ja sam to prihvatila isključivo zato što je to porodični format, zato što to mogu da gledaju porodični ljudi i deca, da je bilo šta drugo bilo ne bih to radila - navela je Seka i dodala:

- Ne bih bila u žiriju zato što je to meni prosto malo dosadno iskreno da vam kažem.. Da ocenjujem nekoga, ko sam ja da nekoga ocenjujem, svako treba da se bori za svoju karijeru onako kako smatra da može i kako ima mogućnosti i uslove. Meni je žao tih ljudi koji se toliko namuče da dolaze, putuju sa raznih krajeva, država, gradova, dolaze autobusima, avionima, meni je to mučenje i svi imaju jednu nadub da pobede i da uspeju, a to može samo jedan da uradi. Ja nisam za taj format, ja stvarno ako nekome ne mogu pomoći, ne mogu mu ni odmoći. Tu je veći fokus na žiriju, kako se oni svađaju i vređaju jedni druge, to je vam svake pameti, ja se tu stvarno ne vidim. Prvo ne bih mogla nikoga da vređam, ni na taj način, ni javno, a drugo ne bih dozvolila ni mene neko da vređa i tu bi nastao haos - otkrila je Seka.

foto: ATA images

Seka je progovorila takođe i o pomirenju sa pevačicom Draganom Mirković, o kome su mesecima brujali domaći mediji.

- To su tako nekako spontane stvari, sa Draganom takođe. Čovek kada je zreliji i kada drugačije razmišlja, što stariji ljudi treba više praštati. Ja sam to davnih dana shvatila, ne treba gledati samo koristi u njima, već samo ljude - izjavila je pevačica.

foto: Promo

Pevačica i voditeljka, tokom razgovora sa medijima, osvrnula se i na kolege sa estrade, a posebno je istakla mladu Breskvicu, o kojoj je imala samo reči hvale.

- Breskvica je sjajna, to dete ima ogroman potencijal da to nije normalno. Već smo nas dve pisale, ako vi tako kažete, jesmo slične. Ona će nešto napraviti u karijeri sigurno. U planu je naš duet, samo čekamo autore muzike da nam pošalju materijal. Da sam mlada sada, krenula bih putem kojim ide Breskvica. Zvezda je, utiče na klince i u moru svih tih novih ljudi ona je kulturna, sjajno se ponaša.

foto: Promo

Vlasnica hita ''Crno i zlatno'' pričala je o noćnim provodima, alkoholu, pa otkrila kako se ponaša kada popije po koju čašicu, iako se retko dešava.

- Cepam majice, da! To izgleda mnogo smešno. Volim pesme pokojnog Luisa i Džeja, njegovu ''Slike u oku'' uz tu pesmu svašta radim - potvrdila je pevačica.

foto: Promo

Seka je priznala i da li u planu postoji snimanje sopstvenog rijaliti programa, kao što se desilo pre nekoliko godina.

- To bi bio drugačiji format od onoga što postoji i od onoga što sam snimala ''Moja desna ruka''. Bavila bih se nekim ozbiljnim projektom što se tiče vantelesne oplodnje. Da ženama dam vetar u leđa. Ne bih snimala moj život, nije tu ništa spektakularno - otkrila je pevačica i priznala šta je ono što njena deca vole najviše da prate ali i šta će im od svega toga dozvoliti da gledaju:

- Moja deca vole to, prate mnoge izvođače. Jakov je osoba koja još nije pokazala talenat. On je sa svojih šest godina i te kako zreo, sada hoće da bude Tik toker. Veljko i ja ćemo činiti sve da on što manje gleda one koji psuju na toj platformi.- zakoljučila je Seka.

Kurir.rs

00:38 BIRAMO UGLAO GDE SMO NAJZGODNIJE! Seka Aleksić odgonetnula koji stav u sedenju je NAJSEKSEPILNIJI za žene! (VIDEO)