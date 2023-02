''BILA SAM BUDNA DOK SU ME SEKLI'' Luna progovorila o porođaju i priznala ko je PRVI VIDEO BEBU!

Luna Đogani je pričala sa bivšim zadrugarem Filipom Reljićem dok ju je tetovirao, te mu je otkrila kako je protekao njen porođaj. Iako je porođaj krenuo prirodnim putem, završio se carskim rezom jer se ćerkica Mia u zadnjem momentu okrenula.

foto: printscreen idjtv

- Je l' boli? Pošto ti je prvi put? - upitao je Reljić.

- Pa ne, samo nervira, grebuckanje, pecka, malo se stegneš, okej je - rekla je Luna.

- Je l' boli više od porođaja? - upitao ju je Reljić potom.

- Pa ne! Ja nisam osećala bol, doduše, ja sam išla na carski rez, tako da me nije bolelo, ali bila sam budna - istakla je Đoganijeva.

- Bila si budna? - začudio se Filip.

foto: Printscreen Amidži šou

- Da, dok su me sekli. Tako sam ja tražila, jer sam htela prva i odmah da vidim bebu. Čula sam kako se to seče, to je malo neprijatno, anesteziolog mi je odvraćao pažnju, pričao se sa mnom i onda mi je bilo lakše - rekla je Đoganijeva.

Kurir/Pink

