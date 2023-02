TUKLA SE SA SESTROM, RAZVODI SE POSLE 3 MESECA, OPERACIJA! Posle burnog perioda Indi se raskopčala i pokazala ISKRIVLJEN SILIKON

Pevačica Indira Indi Aradinović šokirala je sinoć mnoge, kad se na nastupu pojavila u odevnoj kombinaciji koja je otkrivala njen - iskrivljen silikon. Indi uskoro ide na operaciju grudi, upravo zbog pomenute iskrivljenosti implantata.

- Idem u utorak na operaciju, moram. Posle toga ću odmarati, disciplina mora stroga! - kazala nam je ona pred nastup u jednom beogradskom lokalu, pa otkrila da, na nagovor hirurga, ugrađuje za broj veće silikone.

- Ja nisam to htela, nisam bila za to da broj veće stavim, ali hirurg me je posavetovao, pa ću to uraditi - istakla je Indi, koja se nedavno žestoko potukla sa sestrom i koleginicom Editom.

foto: Printscreen Instagram

- Edita ima kraći fitilj, ali dobro, i ja sam bila takva u njenim godinama. Ja nju ne slušam, donosim odluke kako ja hoću - navela je pevačica, pa otkriva šta se događa sa razvodom od supruga.

- Razvod je potpisala samo jedna strana, druga neće! Neću potpisati to do daljnjeg! - zaključila je Aradinovićeva, pa se pred kamerama raskopčala i pokazala kako joj sad izgledaju grudi.

Bonus video:

03:13 Indira Aradinović Indi iznela sve detalje o dečku koji je vodi na luksuzna putovanja