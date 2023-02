INDI PROGOVORILA O BRAČNIM POBLEMIMA I RAZVODU! Pevačica otkrila detalje odnosa sa suprugom, a evo kako se PREZIVA U LIČNOJ KARTI

Pevačica Indira Aradinović Indi pre nekoliko meseci svom izabraniku izgovorila je sudbonosno "da" i stupila u bračni odnos.

U emisiji Amidži šou govorila je o braku, bračnim problemima, ali i redovnim putovanjima na relaciji Srbija-Danska.

- Moj brak je na stendbaju trenutno. On je u Danskoj, ja sam ovde, on tamo živi i radi, videćemo. Ako uspe, uspelo je, a ako ne, Bože moj. Probali smo, videli, ne ide i to je to - rekla je Indira.

Nedavno je na svom Instagramu obrisala sve fotografije sa suprugom kada je domaća javnost brujala o njenom iznenadnom razvodu. Pevačica je objasnila šta je bio razlog za takav postupak.

- Mnogo me je nervirao, posvađali smo se i odlučila sam da obrišem sve. Prezime sam vratila zato što me svi znaju po mom prezimenu, a ne kao Đurđević, mada sam u dokumentima Đurđević. Još uvek - rekla je pevačikca kroz smeh.

