INDI NASMEJANA POSLE BRUKE I TUČE SA EDITOM! Pevačica raspoložena na parkingu, ne ispušta telefon iz ruke! PAPARACO

Žestok sukob između sestara Indi i Edite Aradinović, koji je eskalirao tučom nasred ulice, zaprepastio je domaću javnost.

Naš paparaco uslikao je Indi nekoliko dana nakon što se snimak pojavio na društvenim mrežama. Pevačicu smo zatekli na jednom parkingu, gde se s nekim dopisivala preko mobilnog telefona. Kako je tog dana u Beogradu bilo veoma hladno, obukla je toplu zimsku bundicu, a u uskim kožnim pantalonama je izgledala odlično. Aradinovićka je bila odlično raspoložena, te je očigledno da su joj poruke koje je dobijala od misteriznog pošiljaoca baš prijale.

foto: Privatna Arhiva

Podsetimo, Indi je nedavno govorila o sukobu sa sestrom i snimku koji se pojavio u medijima.

- To nije star, a ni baš nov snimak, a sve se desilo relativno skoro. Kao i u svim porodicama, gde ima ljubavi, ima i obračuna. Kod mene i moje sestre je samo zbog preterane sličnosti i temperamenata. Kad se spojimo, to je jedna jaka energija. O Editi imam samo reči hvale, to je osoba koja može da me rasplače i nasmeje. Čupamo se, kidamo, ali to su zaista situacije koje se dešavaju u svakodnevnom životu, a mi smo javne ličnosti - rekla je Indi i dodala:

foto: Privatna Arhiva

- Jadna moja majka, koja je carica, morala je da prođe kroz sve to. Mi smo rođene sestre, nismo neprijateljice. Mi možemo da ne razgovaramo privatno, ali opet ne bismo pljuvale jedna po drugoj, to je zaista za mene vid nevaspitanja, nešto iznad porodice. Ja mogu da ogovaram nekog ko mi nije niko i ništa, ali rođenu sestru ne. Mogu u lice da joj kažem šta mislim - poručila je tada pevačica u jutarnjem programu kod Jovane Jeremić.

foto: Printscreen

Kurir.rs/A. Panić

