POBEDNIK ZVEZDA GRANDA ZBOG FINALA PROPUSTIO NAJBITNIJI DOGAĐAJ U ŽIVOTU: Nermin sad priznao kako je sve to podneo

Nermin Handžić, pobednik "Zvezda Granda", ogolio je dušu i prvi put priznao da zbog finala, održanog u junu prošle godine nije prisustvovao maturi.

- Verovali ili ne, matursko veče je bilo baš na dan finala. Ne mogu da kažem da mi nije bilo žao što nisam prisustvovao, ali ipak je bilo u pitanju finale. Sećam se da su svi drugari sa velikim nestrpljenjem iščekivali da im javim šta se dešava. Iako je matura nešto što se pamti celog života stvarno nisam zažalio i siguran sam da je ovo kruna mog truda i naravno ostvarenje mog velikog sna. Nikada neću zaboraviti reakciju drugova kada su saznali da sam pobedio, ma to nema cenu - ispričao je Nermin, prisećajući se koliko su svi bili srećni i ponosni na njega.

foto: Kurir

Uprkos čvrstoj veri u Nerminovu pobedu, školski drugari, ali i prijatelji iz detinjstva doživeli su je kao svoj uspeh, a samo nekoliko meseci pred događaj koji je Handžiću ubeležio život dogodila se neverovatna stvar.

- Sećam se, dolazim jednog jutra u školu i moj najbolji drug Fares kaže „Ne verujem šta sam sanjao! Sanjao sam da si pobedio u „Zvezdama Granda“ i pun stadion u Tešnju, ide pesma „Čaršija“ - priznao mu je Fares samo godinu dana pre nego što se to i obistinilo, međutim Nermin u to nije mogao da poveruje.

foto: Kurir

- Ajde beži, nemoj me zezati, to sam mu tada rekao. Stvarno nisam mogao da verujem u taj njegov san, mislio sam da se šali - prisetio se Nermin kome je sve to u tom trenutku delovalo potpuno nemoguće, a sada konačno poverovao da se snovi ostvaruju.

kurir.rs/grandonline

Bonus video:

02:49 ZVEZDA GRANDA OTKRILA PRAVU ISTINU O VIKI MILJKOVIĆ! Nosila je nadimak po donjem vešu, a evo sa kojim kolegom je IMALA AFERU