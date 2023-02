TEI TAIROVIĆ OTKAZAN NASTUP U TURSKOJ! Pevačica u jeku SKANDALA progovorila o LJUBAVI: "KAO DA NEMAM KUĆU I KREVET"

Tea Tairović nedavno se našla u centru skandala kada su mediji neprestano pisali da je pevačica ponovo privedena nakon nastupa u inostranstvu. Međutim, kako je objasnila, radi se o nesporazumu, te je celu priču ostavila iza sebe.

foto: Kurir

Mi smo mladu muzičku zvezdu uhvatili na prestoničkom aerodromu, u trenutku kada se, kao i svakog vikenda, vraćala sa nastupa za koji se, sudeći po bakšišu koji dobija, uvek traži karta više. Ipak, zbog trenutne situacije u Turskoj i stravičnih zemljotresa, Teina svirka je morala da se otkaže.

foto: Instagram/tea_tairovic

- Da, morali smo da otkažemo nastup, zapravo pomerili... Šta da kažem, to je velika tragedija, velika tuga i nesreća i žao mi je što se to dešava - istakla je pevačica.

Tairovićeva je priznala i da nema vremena za ljubav, ali da je zaljubljena i da postoji neko ko joj se sviđa.

foto: Kurir

- Ma, kakvi! Nema kod mene ništa i nikog kada je ljubav u pitanju... Ima neko ko mi se sviđa, to nisam rekla (smeh). Koči me to što nisam tu, kao da nemam kuću i krevet, nikada nisam kod kuće, tako da samim tim je jako teško da ostvarim neku vezu - priznaje ona, pa dodaje:

- Iskreno, ne pada mi sve to teško, jer volim svoj posao, to sam celog života i želela da radim. Fizički jeste naporno, ali ništa što nije rešivo sa dva-tri dana dobrog sna. Biće vremena i za ljubav - zaključila je Tea.

foto: Paparazzo Lov

Kurir.rs/Republika

