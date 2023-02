"TOŠIĆ I KARLEUŠA ĆE SE RAZVESTI, JELENA ĆE IMATI TREĆE DETE SA OVOM OSOBOM!" Jovana Jeremić: Uvek se ispostavi da sam upravu

Početkom jula prošle godine odjeknula je kao bomba objava Jelene Karleuše da se razvodi od Duška Tošića posle 14 godina. Međutim, pevačica i fudbaler su ipak rešili da svom braku pruže još jednu šansu.

Poznata voditeljka Jovana Jeremić gostovala je u emisiji Puls Srbije gde se dotakla braka Jelene i Duška.

- Ja Duška stalno viđam po restoranima jer često ručamo u istim restoranima. On tamo ruča sa ćerkama. Pozdravila sam se i sa Duškom i ćerkama kada sam ih videla. Duško je gospodin, uvek se javi i jako je umiren čovek. Treba da to reše na lep način. Ako je istekao rok tom braku treba da se raziđu kao ljudi i da ostanu prijatelji - rekla je Jeremić.

Voditelja Ivana Gajića interesovalo je šta je tačno to što koči onda taj razvod.

- To je inat. To je ono ja ti nedam razvod i razvešću se kada ja hoću. Ja prognoziram da će Jelena Karleuša naći novog muža i da će biti stranac sa američkog podneblja. On će biti stranac i ozbiljan baja na svetskom nivou. Možda će mu čak roditi još jedno dete. Možda ja grešim, ali ja tako vidim Jelenu u budućnosti - rekla je Jeremić i dodala:

- Sada će biti naslovi da sam luda, ali ja imam tu neku intuciju. Uđem u prostoriju punu ljudi i ja vidim da su oni u braku, ćutim ali se na kraju ispostavi da sam upravu. Ja Jelenu osećam.

