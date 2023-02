JOVANA JEREMIĆ BRIZNULA U PLAČ ZBOG SVEKRVE! Kamere Kurira snimile potresnu scenu: Dala sam obećanje KOJE MORAM DA ISPUNIM (VIDEO)

Voditeljka Jovana Jeremić istakla je da je jako vezana za svoju svekrvu i otkrila da joj je dala obećanje, nakon čega nije mogla da zaustavi suze.

Naime, ona se u svom gostovanju kod voditelja Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije najpre dotakla svog bivšeg muža Vojislava Miloševića i otkrila kakav odnos ima sa njim.

- Ja svog prvog muža doživljavam kao sina. Imaće on žena i daj Bože oženiće se i imaće i treće dete. Jedina nepromenljiva žena u životu Voje je Jovana Jeremić i svaka žena koja bude sa njim to mora da zna i da poštuje. Zato što Voji da fali dlaka sa glave obrnula bi ceo svet za njega da mu pomognem. Mi smo prošli 4 godine i on me nikada nije izdao. Podržavao me je i pružao mi je koliko god je mogao u datom momentu. Bilo ko ko pokuša da ga dirne imaće problem sa mnom. Njemu kada nešto fali, ja se razbolim, ali mu učinim šta god treba - rekla je Jeremić i potom dodala:

foto: Kurir Televizija

- Meni je Vojin bio drug. Meni su se sve velike ljubavi desile iz prijateljstva. Ovo je najiskreniji intervju koji sasm dala. Ja ne mogu da vodim ljubav ako ne osetim da je to nešto pravo i da on mene kapira po nekim drugim osnovama. Nije mi bilo teško jer je on bio moj veliki prijatelj i ranije.

foto: Ana Paunković

Nakon toga ona se osvrnula i na svekrvu koja joj je jedna od najbitnijih ljudi u životu.

- Majčinski instinkt mi se upalio kada moja svekrva nije bila dobro. Ja sam to loše podnela, jer sam strašno vezana za svoju svekrvu. Čuvala mi je dete kada niko nije. Jako mi je teško da pričam o tome. Ja sam njoj dala obećanje da ću uvek biti tu za Voju - rekla je Jeremić i nakon toga zaplakala.

02:56 JOVANA JEREMIĆ BRIZNULA U PLAČ ZBOG SVEKRVE! Kamere Kurira snimile potresnu scenu: Dala sam obećanje KOJE MORAM DA ISPUNIM

Kurir.rs