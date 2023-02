CRVENA IZAZOVNA HALJINA I DUBOKI DEKOLTE Zavirite na proslavu 41. rođendana Milice Dabović! Poslala snažnu poruku (FOTO)

Proslavljena bivša košarkašica Milica Dabović u jednom restoranu je upriličila proslavu povodom svog 41. rođendana, a kadrove i delić atmosfere sa iste podelila je sa hiljadama pratilaca na svom Instagramu.

Milica je slavila u izazovnoj crvenoj haljini sa dubokim dekolteom, koja je isticala njene atribute, te su sve oči bile uprte u slavljenicu.

Milica često voli da istakne svoje godine i uporedi ih sa svojim izgledom, budući da je njena figura i dalje besprekorna. Tako je i na proslavi ispozirala u uskoj crvenoj haljini do kolena, a najveću pažnju privukao je duboki dekolte.

Kako je u opisu ispod obajve sebe okarakterisala "hrabrom ženom", u nastavku opisala je ipak skrenula pažnju da "nikad nije gazila preko leševa".

foto: Printscreen Instagram

Hrabre žene žive svoj život. One tačno i jasno znaju koje su njihove potrebe, želje, ciljevi, i ne prezaju da ih ostvare ni po koju cenu. To ne znači da one gaze preko leševa. To znači da one imaju entuzijazam, volju i strpljenje. Jer strpljenje je ključ kojim se penje na vrh. I naravno hrabrost. Ako ne smeš da sama doneseš odluku, bojiš se šta će svet reći, današnje društvo će te progutati. U jednom zalogaju - napisala je Milica Dabović na društvenim mrežama, uz fotografiju sebe u crvenoj haljini, sa balonima oko nje.

foto: Printscreen Instagram

- Hrabre žene su svesne svog izgleda, svojih mana i vrlina. One ne prekrivaju svoje nedostatke. Baš ih briga šta drugi misle, pričaju. Hrabro koračaju napred, korak po korak, ostavljajući druge u senci i da im se dive. Pa i da im zavide i mrze ih. Jer ko je ravnodušan na nečiji uspeh? Baš niko! Hrabre žene se ne plaše da izraze svoja osećanja, bila ona pozitivna ili negativna. I ako povrede nekog, pa šta? Život nije bajka. Mama nas je mazila i čuvala od zla kada smo bili deca. Sada si odrasla persona, shvatila si da je život nepravedan i da nema pošteđenih. Ovakve žene se neće ustručavati ni da pokažu svoju ljutnju, tugu i sreću. Za njih su osećanja normalna stvar, nema skrivanja iza zavese i guranje stvari pod tepih. Uhvati se u koštac sa životom, nepravdama, nedaćama i guraj napred. To je njihov moto, ono što ih izdvaja iz mase - dodala je bivša košarkašica.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:24 Milica Dabović pokazala stan, svi šokirani šta joj visi na zidu