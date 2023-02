ŽIKA JAKŠIĆ ZANEMEO OD ŠOKA! Muzičar van sebe zbog smrti kolege, evo po čemu ga pamti i šta ih je POVEZIVALO!

Kao bomba odjeknula je vest da je Mladen Vidović tragično izgubio život u stravičnoj saobračajnoj nesreći.

Mladen je bio prvi pevač grupe "Nemoguće vruće", a članovi iste, ne mogu da se pomire sa informacijom da Vidovića više nema.

Podsećanja radi, pomenuti bend, publika je često mešala sa takođe popularnom grupom u to vreme, a u pitanju je "Ritam srca".

Mnoge generacije i ljubitelji ove muzike pamte da je jedan od članova iste bio Žika Jakšić, koji je se tih godinama bavio umetnošću na nešto drugačiji način od ovoga danas.

Žika je za Kurir otkrio detalje druženja ove dve grupe i ostao nem kada je saznao informaciju da njegovog kolege više nema.

- Molim? Jao... Ne mogu da verujem - jedva je izustio Jakšić, pa dodao:

- Mi smo bili dve različite grupe, u to vreme jako popularne. Imali smo mnogo lepu saradnju i sećam se nekih zajedničkih putovanja i anegdota. Mi smo u to vreme imali hit "Marija"... Ljudi su nas voleli i rado slušali pesme... Bili smo u sjajnim odnosima, ali nas je život kasnije razdvojio. Ne znam sad ni šta bih rekao zatekli ste me, u šoku sam. Velika tuga, ne mogu da verujem - kaže Žika.

