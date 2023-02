EVO KAKO JE KRISTINA RADENKOVIĆ POLOMILA OBE RUKE! Voditeljka otkrila stravične detalje, a ON je bio njena NAJVEĆA PODRŠKA!

Voditeljka Kristina Radenković na skijanju je doživela nezgodu kada je polomila obe ruke, a sada je otkrila kako je prošla kroz sve to i kako je uspela tako brzo da se vrati poslu.

- Ljudima je teško i da zamisle kako izgleda kada polomite ručne zglobove, a moram priznati da je bilo i meni pošto do sada nikad nisam doživela frakturu. Pad u Francuskoj na skijanju nije bio strašan, a desio se zbog toga što sam se precenila i izgubila snagu. Vozila sam bord i naišla sam na ledenu ploču na delu staze na kom se ubrzava pre spuštanja u podnožje. Proklizala sam i zbog premora počela da gubim ravnotežu. Kad sam shvatila da će mi stradati karlica jer su mi noge vezane, pokušala sam to da izbegnem i dočekala se na ruke. Tom priliko su mi napukli zglobovi. Odmah sam pomerila vrat, karlicu, kičmu, da proverim da li je sve u redu. Da sam bila u treningu, ništa od ovoga se ne bi desilo.

Hitno joj je ukazana lekarska pomoć.

- Levu ruku su mi namestili odmah, a desnu iz drugog pokušaja. Lekar mi je rekao da je mislio da će desna morati da se operiše, ali je ipak uspeo da je namesti. Išla sam da snimim i sutradan, 12 sati posle pada, nakon čega su me posavetovali da kada se vratim u Srbiju obavezno odem na skener, što sam i uradila po povratku kući - priča ona i dodaje da su naši lekari zaključili da joj je operacija neophodna.

- Medicinski tim je stvarno bio divan, ljubazan, pun duha, ne samo prema meni nego i ostalim pacijentima. Doktor Nemanja Jovanović je stručnjak za primer, verujem da je pred njim velika karijera. Pokušao je i treći put da mi namesti ruku, dao je zaista sve od sebe da ne bih morala na operaciju.

Kristina ne krije da je ostala u šoku kada se pojavila informacija da je ''u teškom zdravstvenom stanju''.

- Nisam se još ni probudila iz anestezije kad je počeo da mi zvoni telefon, a pošto se nisam javljala, nastala je panika. Bila sam stvarno šokirana time jer situacija nije bila toliko dramatična, svakome je to moglo da se desi. Nije mi bila namera da o tome govorim javno. Nisam navikla da budem bolesna, ne volim ni da pričam o zdravstvenim problemima. Sve što se dogodilo posle operacije me je baš uznemirilo, bilo je teško svima objasniti šta se zapravo desilo. Mislim da me toliko ljudi nije pozvalo ni da mi čestita rođendan. Žao mi je što su se mnogi potresli i sad imaju strah da odu na zimovanje.

Kako kaže, najveća podrška joj je bio suprug Nikola, čitava porodica i koleginica.

- Ne znam šta bih bez Nikole, on mi je veliki prijatelj i oslonac. I njegova i moja porodica bile su uz nas, ali ne mogu da ne pomenem i kolege, pre svih Draganu Kosjerinu. Stvarno je prijatelj za primer, kad Nikola nije bio kod kuće, mogla sam da se oslonim na nju za sve što mi treba. I duge kolege su pokazale interesovanje i empatiju. Nekoliko dana posle operacije nisu mi dali da idem na posao, u tom osetljivom periodu smo kod mene napravili kancelariju pa sam radila od kuće. I ranije sam znala da sam na poslu okružena divnim ljudima, a ova situacija mi je samo to potvrdila.

Iako nosi gips, Kristina uspeva da funkcioniše normalno. Zajedno sa kolegama priprema nacionalni izbor Pesma za Evroviziju, koji će biti održan od 1. do 4. marta.

- Učestvovaće mnogo mladih izvođača i mislim da će biti uzbudljivo. Otvorili smo vrata novoj generaciji, došlo je vreme za neke nove klince i verujem da će se neki od njih pokazati u najboljem svetlu i posle ovoga afirmisati. Sigurna sam da ćemo dosta njih, bez obzira na to ko bude pobedio, gledati i narednih godina. Na glavnoj sceni voditelji će biti Dragana Kosjerina i Milan Marićm dok ćemo Stevan Popović i ja, koa već dokazani tandem, biti u bekstejdžu - zaključuje ona.

