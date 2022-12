PRETNJE NOŽEM, ČUPANJE, UDARCI... Ove poznate ličnosti su bile ŽRTVE NASILNIKA, na teži način naučili da se izbore za SEBE

Od zadirkivanja do ozbiljnog psihičkog i fizičkog maltretiranja, mnoge domaće zvezde u detinjstvu su prebrodile jedno od najtežih iskustva - vršnjačko nasilje.

Danas su uspešni u svom poslu, a kao deca su često bili meta vršnjaka i na teži način morali da nauče da se bore za sebe, a nikad se nisi libili da javno govore o preživljenim traumama iz detinjstva.

Ivana Krunić

Učesnica Zadruge i bivša pevačica grupe Luna, Ivana Krunić, propatila je tokom detinjstva i tinejdžerskih dana jer su je maltretirale devojčice iz blokova, gde i danas živi.

- Ivana je oduvek bila atraktivna i lepuškasta devojka, od onih na koje su ljubomorne sve ostale devojke u školi. Uvek je bila doterana po poslednjoj modi, a kosa joj je bila besprekorno sređena i doterana. Kao takva privlačila je pažnju dečaka i momaka, što se ostalim devojkama nikako nije svidelo, te su smislile pakleni plan kako da joj unište život. One su bile starije od nje, a samim tim i dosta snažnije. Klasične geto devojke iz blokova. Jednom prilikom, kada se vraćala sa treninga, čekale su je između dva haustora i uvukle je u mrak. A onda je usledilo pravo maltretiranje. Jedna je držala nož i sve vreme je pretila Ivani da će joj iseći obraze ukoliko bude vrištala. Njih tri su je čupale za kosu, dok je četvrta stajala s nožem. Onda su joj otele torbicu, iz koje su sve istresle na pod i počele da lupaju i gaze nogama. Čak su joj i telefon tresnule tako da su ga polomile - naveo je svojevremeno izvor blizak Ivani.

Jelena Karleuša

Pop diva Jelena Karleuša je pre par godina rešila da otkrije bolnu istinu svog detinjstva i s javnošću je podelila kroz kakav je pakao prošla kao devojčica, iako ranije nije govorila na ovu temu.

- Bila sam izuzetno visoka devojčica u osnovnoj skoli, delovala sam starije, tako da sam bila stalno na meti dece iz starijih razreda. Uglavnom agresivnih dečaka. Moje čudno prezime je takođe bilo problem. Pošto sam bila izuzetno hrabra devojčica, nasilnici su mi prilazili grupno na odmoru. Nikako pojedinačno. To je njihov način. Okruže žrtvu i kreće maltretiranje. Mene su šutirali i čupali za dugu kosu, pljuvali i vređali. Niko mi od druge dece nije pomagao, a ja po nekom nepisanom dečijem pravilu, nisam govorila ni nastavnicima ni roditeljima - počela je svoju potresnu ispovest Jelena.

- Odlučila sam da se borim i izborim sama. U odeljenju u koje sam išla imali smo i dva autistična deteta, Jelenu i Nenada. Bila sam jedna vrsta zaštitnika te dece koju su takođe maltretirali, pa sam i zbog njih dobijala batine na odmoru. Najviše je stradao Nenad, kome je od udaraca pesnicom u glavu tekla krv iz ušiju dok je on vrištao! Pošto sam jedina htela da mu brišem krv, deca su se smejala i govorila da smo muž i žena. Jednom prilikom posle žestokog maltretiranja Nenada pre časa, kada je učiteljica Sonja ušla u učionicu, podigla sam dva prsta i ispričala ko ga je sve tukao i kako. Učiteljica nije učinila ništa, a mene su mali skotovi za kaznu napali, šutirali i pljuvali na prvom sledećem odmoru - prisećala se svojevreno diva.

- Osnovne škole se sećam kao pakla. Kad sam krenula u prvi razred gimnazije, imala sam vec 180 centimetara i izgledala sam kao plavokosi vanzemaljac. Svaki prilazak školskom dvorištu punom dece je bio stresan. Toliko stresan da me je majka ispisala posle izvesnog vremena i promenila sam školu. Ubrzo sam snimila prvi album i moj život ja krenuo dalje. Nekog bi to sve slomilo, mene je srećom ojačalo - zaključila je tada Jelena.

Aleksandra Pirijović

Ovo negativno iskustvo iz detinjstva nije zaobišlo ni pevačicu Aleksandru Prijović. Naime, ona je u svom rodnom Belom Manastiru preživela vršnjačko nasilje.

Ona je svojevremeno ispričala kako su je deca šikanirala i izbegavala samo zato što je volela da peva. Priznaje da se teško borila sa svakodnevnim vređanjem i ismevanjem.

- Nije mi bilo lako. Ovo nikome do sada nisam rekla, ali ja sam bila žrtva dece u školi. Nisu me tukli, ali jesu psihički maltretirali - počela je ona potresnu priču.

- Ponižavali su me, nazivali jadnicom i pevaljkom. Govorili su: "Nije ništa bolja od majke pevaljke". Sprdali su se na moj račun kako su stigli. U školi su, posle svakog mog nastupa, donosili snimke i puštali ih. Smejali su se na sav glas, sve sam čula i videla. Verujte da mi se, u tim trenucima, srce cepalo.

Sada, kad je uspešna i ima svoj stan, auto i novac, kaže da svi ti koji su joj se podsmevali žele da se druže sa njom.

- Javljaju se, pišu mi na Fejsbuku i podržavaju me. Sada sam im slatka, lepa, mila i draga. Svima odgovorim na poruku, ali nisam zaboravila kako su me maltretirali - istakla je svojevremeno Aleksandra.

Milan Stanković

Pevač Milan Stanković u svojoj ispovesti otkrio je ne toliko lepe detalje iz svog detinjstva. Kako kaže, preživeo je svašta jer je bio žrtva vršnjačkog nasilja.

- Preživeo sam svašta, pa i vršnjačko nasilje. Vređali su me, cepali mi ranac i izbacivali me iz društva - rekao je Milan.

Katarina Radivojević

Još kao devojčica, Katarina Radivojević se pojavljivala na malim ekranima. Bio je to povod da jedna devojčica iz odeljenja ubedi ostale drugare da fizički napadnu glumicu. U tom trenutku nije videli drugi način da se odbrani, nego da udari devojčicu koja je za dve glave bila viša od nje.

Zorana Mićanović

Zorana Mićanović je sa samo 17 godina uspela u onome što mnogi nisu. Snimila je nekoliko mega hitova, ali i pre toga nekima je bila trn u oku. Ona je svojevremeno otkrila da vršnajci nisu želeli sa njom da se druže.

- S decom sam imala probleme. Nisu htela da se druže sa mnom zato što pevam narodnu muziku i zato što se uopšte bavim pevanjem. Govorili su mi da ću biti kafanska pevačica. Nikad nisam imala podršku od svojih drugara, ali posle nekog vremena, naročito posle pesme "Sikter", svi mi prilaze i pitaju da se slikaju sa mnom i da se družimo. Sad shvataju da su pogrešili - rekla je Zorana za Kurir.

Kristina Radenković

Voditeljka Slagalice priznala je da je bila žrtva vršnjačkog nasilja. Celokupno iskustvo na nju nije ostavilo štetne posledice, ali kako voditeljka tvrdi - bilo je bolno.

Nekoliko godina nakon proživljenih maltretiranja, uspela je da se suoči sa nasilnikom.

- Imala sam iskustva u detinjstvu sa nasiljem. Konkretno, jedan dečko me je maltretirao. Zanimljivo je da smo se pre par godina videli u izlasku. On sada radi kao socijalni radnik, verovali ili ne... Sve sam mu sasula u lice jer je bio nasilan i mnogo me nervirao. Kao klinka sam bila štreberka, mnogo sam volela da učim, pa sam ga zbog toga jako nervirala, pa me on gađao grudvom, otimao mi sendvič. Posle cele nedelje skupljam za topli sendvič, to nikada neću zaboraviti, a on uzme, pa mi odlomi pola... To kod mene nije bilo baš strašno, ali je bolelo. Vređali su me zbog proteze, zuba, zadnjice. Deca umeju da budu zla, ali mislim da se to rešava kod kuće. Svako dete je slika svojih roditelja. Ako dete trpi nasilje kod kuće, ono će izaći i tu agresiju usmeriti na drugu decu - izjavila je tada Kristina.

