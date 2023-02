Anđela Đuričić iako je navodno uplovila u mirnu luku sa Zvezdanom Slavnićem, bila je na ivici nervnog rastrojstva, kada je poželela da se našminka, a on joj je to zamerio.

- Moram da se spremim - rekla je Anđela.

- Možeš tako da ideš - dodao je Zvezdan.

- Pusti me da živim, to su moje navike - nastavio je on.

- Kad bi ti meni rekla da je nešto lepše, ja bih te poslušao - nastavio je on.

Ja baš volim da se šminkam, znaš da uživam u tome - rekla je Anđela.

