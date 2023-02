"KONCERT ĆE SVAKAKO BITI U HRVATSKOJ ALI U OSIJEKU" Zorana Mićanović dala svoj sud o GRADONAČELNIKOVOJ ZABRANI nastupa u Puli!

Gradonačelnik Pule Filip Zoričić otkazao je koncert na kojem je 25. marta trebalo da nastupe, Ana Bekuta, Dragan Kojić Keba, Duško Kuliš i Zorana Mićanović. Naime, koncert je organizovala organizacija Hiljadarka, koja je, kako se navodi, već dogovorila zakup dvorane, međutim, gradonačelnik je ipak odlučio da sve otkaže, prenosi Glas Istre. Ovim povodom se oglasila i pevačica Zorana Mićanović koja je otkrila da se radovala koncertu i da joj je neizmerno žao jer je otkazan.

Pozvali smo Anu Bekutu koja je rekla da neće davati nikakav komentar, a kontaktirali smo i mladu zvezdu Zoranu Mićanović koja je rekla seldeće:

- Jako volim Hrvatsku i mnogo sam se radovala tom nastupu, jer nikada do sada nisam gostovala u Puli. Međutim kada su mi javili da je došlo do promena i da koncerta neće biti malo sam se rastužila ali činjenica da je već prodato 90 posto karata me je jako obradovala tako da obećavam dobar provod u Osjeku gde nam je i prebačen koncert. Što se gradonačelnika tiče nemam ja tu nikakav komentar , ja sve ljude volim i muzika je za svačije uši. Sama činjenica da je prodato toliko karata mesec dana pre koncerta govori o tome koliko su ljudi želeli da se taj koncert održi. To što je gradonačelnik iz nekih njegovih razloga odlučio tako kako je sada, to je njegov problem. Radujem se jako tom nastupu svakako. Ja u Hrvatskoj uvek dobro prođem - istakla je mlada pevačica.

Kao obrazloženje gradonačelnik je naveo da "želi da sačuva identitet građanske, evropske i mediteranske Pule".

- Iako je celi tim Hiljadarke bio jako entuzijastičan za ovaj koncert, nismo mogli da promenimo odluku gradonačelnika Pule, gospodina Filipa Zoričića, koji je odlučio da u javnim prostorima neće biti turbo folk muzike - rekli su iz organizacije.

- Odaziv na koncert bio je fenomenalan te prvi put vidimo da je ovoliki broj ljudi zainterosovan. Do koncerta je bilo više od mesec dana a već je rasprodano 85 posto ulaznica. Ocigledno je da su ljudi iz Pule i okoline bili jako zainteresovani za ovaj koncert - saopštili su organizatori i dodali da ce koncert biti premešten u Osijek.

