MARKO MILJKOVIĆ ZA DLAKU IZBEGAO SAOBRAĆAJKU: Da je muško gađao bih ga nečim! Besno se obratio FANOVIMA

Rijaliti učesnik Marko Miljković uključio se uživo putem društvene mreže Instagram kako bi komunicirao sa fanovima. Dok je odgovarao na pitanja pratilaca, usputno je vozio, a onda se desila nepredviđena situacija.

foto: Nemanja Nikolić

Na njega je naletela gospođa i Marko nije mogao da se uključi u traku i umalo je došlo do saobraćajke.

- Gospođo, pa gde ćeš? Na šta to liči, iseče me ovde! Au, ne mogu da verujem. Vozi zamišljenom trakom i uključuje se da me udari. Pravo u mene. Vi bi bili svedoci. Katastrofa. Šta se dešava sa ljudima. Opustite se - govorio je Marko u lajvu, pa se obratio nepoznatoj gospođi.

foto: Nemanja Nikolić

- Da nećeš da dobaciš nešto? Ali hajde, biću fin. Žensko je. Da je muško gađao bih ga nečim - poručio je Miljković.

Kurir.rs/SrbijaDanas/Estrada iz drugog ugla

