"JURIO JE SOJKE I NIJE BRINUO O SINU!" Vendi urnisala slavnog košarkaša: Njega krivi za ZVEZDANOVU PROPAST! "MOKA JE SADA MLAKA!"

Zorana Moku Slavnića pogodile su reči Vesne Vukelić Vendi, koja je negativno komentarisala njegovog sina Zvezdana Slavnića zbog ponašanja u "Zadruzi 6", pa ju je nazvao "takozvanom šatorskom pevačicom u pokušaju".

Bivši košarkaš je ovo izjavio u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji, a pevačica mu je odmah uzvratila.

- Moka više nije Moka nego Mlaka i tako ćemo ga zvati. Mlaka upada iz jame u provaliju. Nije mu dovoljna jama iz koje se do sad oglašavao nego hoće u bezdan i vidimo da je propao. U opštoj hipokrizi Mlaka nasrće kao prava kamikaza i traži kolektivnu odgovornost za svoj neuspeh kao oca, pedagoga, antropologa, sociologa... Popucao je po svim šavovima i ne treba da mu se češu uši jer je on glavni krivac za njegovog sina Zvezdana. Dakle, Zvezdan ne bi bio to što jeste da ga je Mlaka ispravno odnegovao - u dahu je izgovorila Vendi, pa nastavila:

- Ovaj čovek sa obrisanim osećajem stida i srama, Mlaka, jeste krivoslavac. Nije pravoslavac nego krivoslavac. Mlaka je, kako sam priča, veliki titoista, komunista i ostalo. A kada je neko krivoslavac onda ga svaki krivak strefi u životu, sve gleda kroz krivak i tako i razmišlja. S tim krivoslavljem jurio je sojke, bio raspušten, ulazio iz braka u brak, nije se bavio detetom i sada kao razvedenko javlja se iz Sokobanjske (locirao se da je tamo na lečenju) i reklamira svoj zečiji duh i odatle krivoslovi.

Mlaka nam je pokazao kakvi su plodovi tog krivoslavlja. Sadio je pirinač u Sahari i dobio je svoj rukodetelj i učinak. On je lekcija za narod i živi pokazatelj kakva je razlika između krivoslavca i pravoslavca. Pozdrav veliki od mene za Mlaku, a gospod je rekao "mlake ću ispljunuti" - zaključila je pevačica.

