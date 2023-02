EVO KAKO ZORANA SIKTER IZGLEDA BEZ ŠMINKE I FILTERA! Nakon raznih spekulacija, pevačica pokazala pravo lice!

Zorana Mićanović, nedavno je objavila fotografiju na kojoj nosi sočiva, a društvene mreže su se usijale od komentara.

Pevačica u prvom mahu nije ličila na sebe, ali je po kasnijim objavama bilo jasno da je u pitanju samo kratkotrajna promena.

Zorana je ovoga puta okačila selfi, gde nema ni gram šminke, a naglasila je kako ni filter nije koristila.

Pevačica je ovim potezom pokazala svoje prirodno izanje i zapušila svima usta koji su je do nedavno neprikladno komentarisali.

Podsećanja radi, Mićanovićeva se iznenada našla u centru skandala kada je gradonačelnik Pule, Filip Zoričić, otkazao je koncert na kojem je 25. marta trebalo da nastupe, Ana Bekuta, Dragan Kojić Keba, Duško Kuliš i Zorana Mićanović. Naime, koncert je organizovala organizacija Hiljadarka, koja je, kako se navodi, već dogovorila zakup dvorane, međutim, gradonačelnik je ipak odlučio da sve otkaže, prenosio Glas Istre.

Pevačica se tim povodom oglasila i priznala koliko joj je žao zbog pomenutog dešavanja, jer se neizmerno radovala druženju sa publikom.

- Jako volim Hrvatsku i mnogo sam se radovala tom nastupu, jer nikada do sada nisam gostovala u Puli. Međutim kada su mi javili da je došlo do promena i da koncerta neće biti malo sam se rastužila ali činjenica da je već prodato 90 posto karata me je jako obradovala tako da obećavam dobar provod u Osjeku gde nam je i prebačen koncert. Što se gradonačelnika tiče nemam ja tu nikakav komentar , ja sve ljude volim i muzika je za svačije uši. Sama činjenica da je prodato toliko karata mesec dana pre koncerta govori o tome koliko su ljudi želeli da se taj koncert održi. To što je gradonačelnik iz nekih njegovih razloga odlučio tako kako je sada, to je njegov problem. Radujem se jako tom nastupu svakako. Ja u Hrvatskoj uvek dobro prođem - istakla je mlada pevačica.

