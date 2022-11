OVAJ ČOVEK PEVAČICU PRATI U STOPU! Zorana priznala da joj ON čuva leđa i na estradnim žurkama: Mnogi bi da me IZRADE!

Mnogi komentarišu izgled "Zvezde Granda" Zorane Mićanović koja je nedavno u jednoj Grandovoj emisiji pokazala da nema problem da se pojavi bez šminke iako je javna ličnost.

Tom prilikom je voditeljki dala javno obećanje da će početi manje da se šminka, čega se i pridržavala, jedno vreme.

foto: Damir Dervišagić

Ipak, pred prvo snimanje druge emisije, ekipa ju je zatekla ful našminkanu te ih je zanimalo šta se u međuvremenu promenilo.

- Pa dobro, ne mogu baš u svaku emisiju da dođem nenašminkana, ali se sada trudim da stavljam što manje šminke. Najviše volim prirodni izgled i kada se našminkam jedva čekam da skinem, iako to ne deluje tako. Pristalica sam prirodnog izgleda i privatno sam stalno bez šminke, ali naravno ljudi kada me vide na televiziji misle da ja živim sa šminkom, ali ja sam prirodni tip - istakla je Zorana.

foto: Printscreen/Grand

Zorana se u studiju pojavila u pratnji oca koji joj sve češće pravi društvo kako na snimanjima, tako i na nastupima.

- Moj tata ide sa mnom i na emisije i na nastupe, ma gde god ja da idem moj tata je tu. I kada je neka žurka, tata je tu! On je moj oslonac i moja zaštita. U ovom poslu ima dosta ljudi koji žele da te izrade i onda će me on najbolje posavetovati kako i šta treba da radim kroz život - objasnila je mlada pevačica.

Pesme koje je snimila zahvaljujući Aleksandru Miliću Miliju napravile su bum na estradi i od tada mlada pevačica ne odustaje od saradnje sa popularnim kompozitorom i najavljuje još veće hitove.

foto: Privatna Arhiva

- Mili se sada vratio iz Turske i sada krećemo baš onako kako smo isplanirali. Malo smo napravili pauzu zbog njegovog puta, ali sada kada je tu neću izlaziti iz studija. Mada ne znam kada će izaći pesme jer to sve zavisi od njega, do mene je samo da otpevam. Ima on neke ideje, ali bez njega ne može ništa da se kaže. Ima jedno četiri ili pet pesama koje su spremne tako da ćemo isprobavati. Biće svašta nešto novo od mene! - otkrila je Mićanovićeva.

Kurir.rs/Grandonline

