SRPSKOJ INFLUENSERKI SIPALI DROGU U PIĆE! Maki Radović prošla kroz pakao: Kočili su mi se prsti, nisam imala kontrolu nad SOBOM

Influenserka i Tiktokerka Marija Maki Radović ispričala je kako su joj u jednom klubu, navodno momci sipali drogu u piće dok se ona zabavljala sa sestrom na rođendanu. Marija je opisala kroz šta je prolazila i kakve simptome je imala nakon popijenog pića kao i to kroz kakve osude javnosti je prošla nakon što je ispričala svoju priču.

- Došla su neka dva momka, moj drug ih zna iz viđenja, ja ih nikada nisam videla ranije. Jedan se sklonio, ovaj drugi je više bio navalentan. Čak sam u jednom momentu bila malo neprijatnija, rekla sam mu da ću zvati obezbeđenje ukoliko se ne skloni. I on se stvarno sklonio u tom trenutku. Ja sam tu igrala, nastavila sa rođendanom. U tom momentu kada smo uzeli da nazdravimo drugi put, ja sam popila tu tekilu, bila je drugačijeg ukusa, kao da je bila gorka. Tekila je generalno gorka, ali je bila još gorča. Posle nekoliko sekundi sam se baš čudno osećala, mislila sam da umišljam jer dugo ništa nisam pila od alkohola. Uglavnom posle nekoliko minuta počeli su da mi se koče prsti, kao da nisam imala kontrolu nad svojim telom sto posto. Tada sam sela pored svoje sestre Milice, mislila je da sam popila i to je to. Ja osećam stvarno da mi nije dobro, kreću mučnine, nenormalan osećaj.

- Bilo je povraćanja katastrofa, ja sam zaspala oko nekih 3,4 ujutru i probudila se u sedam. Ceo dan sutradan mi je bilo baš loše. Putovali smo nazad brzim vozom, bila mi je zelena faca koliko mi je bilo loše. Predveče sam tek došla sebi, kao najgori mamurluk na svetu. Prosto od dve tekile nije realno da se to dogodi - kazala je Marija i istakla da je mnogo ljudi osudilo i kako je navodno njena priča izmišljena.

- Bilo je prozivki, da ja lažem, da je izmišljeno što me je malo pogodilo. Ljudi nisu svesni koliko treba hrabrosti osobi da stane i snimi takav neki video - zaključila je Marija u emisiji "City hype" na Hajp televiziji.

Inače Mariju na društvenoj mreži Tiktok prati više od pola miliona ljudi, a kako ona kaže, platformu koristi i kako bi širila svest o stvarima koje su opasne i koje se dešavaju, a malo se priča o tome, pa je zbog toga i podelila ovu priču javno.

