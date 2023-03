Travelland + SITONIJA: Luksuzni hoteli u Grčkoj po specijalnim cenama samo do 15.marta

Letujte pametno! Specijalne cene hotelskog smeštaj u Grčkoj za rane rezervacije do 15.3. samo u “Travelland” agenciji.

Leto ne može da se zamisli bez prelepog grčkog mora. Svi planovi za odmor prave se upravo sada. Poluostrvo Halkidiki je popularno grčko odredište za odmor, a posebno obožavana među srpskim turistima je Sitonija. Tamo svako pronađe ono što traži. Sinonim je za avanture, prelepu, divlju, neukroćenu prirodu i čarobne plaže od kojih mnoge mogu parirati onim ostrvskim.

Mnogi ističu da je izuzetna prednost ovog poluostrva to što odgovara svim ukusima i svim uzrastima. Od porodica sa decom, preko ljubitelja aktivnog odmora i mladih koji vole noćni provod, pa do zaljubljenika u prirodu i more koji samo žele da se odmore i uživaju.

foto: Promo

Preporuka je da se na Sitoniju ide sopstvenim automobilom, jer je njena čar upravo u istraživanju. Gde se smestiti na Sitoniji? Pa, tamo gde su locirani najbojli hoteli. Veoma popularno i sadržajno mesto je Neos Marmars. Hotel udaljen 2 km od Neos Marmarasa koji privlači izuzetnu pažnju svake letnje sezone je Porto Carras Meliton hotel & Spa 5*. Nalazi se na samoj peščanoj plaži u velikom hotelskom kompleksu smeštenom na četiri i po hiljade hektara i deset kilometara uz more sa mnoštvom plaža i uvala. Kompleks ima sopstvenu marinu, ispred hotela veliku privatnu plažu dužine oko dva kilometra, teren za golf, jezero, heliodrom, kongresni centar sa četiri sale, pozorište, amfiteatar, bioskop, podrum najboljih vina sa vinotekom, uslove za bavljenje svim klasičnim i vodenim sportovima, a la cart restorane…

Turistima će dobrodošlicu poželeti već 27. aprila. Moguć je boravak na 4, 5, 6, 7 i 10 noćenja, a najniža cena boravka je 209 evra po sobi. Specijalne cene i za letnju sezonu možete ugrabiti ranim rezervacijama do 15.3.2023.

foto: Promo

Za celokupnu uplatu do 15. marta ostvarujete dodatnih 5% popusta i za hotel Ammoa Luxury Hotel & Spa Resort 5*. Na zavidnoj lokaciji sa poetskim pejzažima, AMMOA Luxury Hotel & Spa Resort inkarnira vašu želju za boravkom koji najviše puni telo i hrani dušu, zahvaljujući 179 fenomenalnih soba za goste i bungalova sa privatnim bazenom. Harmonično smešten kao oaza za svakog avanturističkog gosta, ovaj raj bez premca na peščanoj plaži Agios Joanis je simbol vrhunskog i prefinjenog gostoprimstva. Boravak od 3 noćenja možete već u aprilu naći po ceni od 259 evra. Ukoliko biste putovali u junu, cena boravka na 7 noćenja je 779 evra.

Lagomandra Hotel & Spa 4* je deo hotelskog kompleksa u okviru kog se nalazi i Lagomandra Beach Hotel (zasebna zgrada). Smešten je u jednom od najlepših delova zaliva Toroneos. Gosti mogu koristiti sadržaje celog hotelskog kompleksa. Hotel je udaljen oko 6 km od Neos Marmarasa,. Nalazi se 150 metara od peščane plaže nagrađene plavom zastavicom do koje vodi mostić preko glavnog puta. Tokom leta boravak je moguć na 7 i 10 noćenja, a na 5 i 6 noćenja već od 28.4. (najniža cena u tom periodu je 169 evra po osobi za 5 noći tj. 239 evra za 7 noći). Dodatni popust možete ostvariti uplatom u celosti do 15.3.2023.

foto: Promo

Lagomandra Beach 4*- Smešten je između svetlo zelenog podnožja brda Itamos i duboko plave vode Toroneos zaliva, na zlatnoj plaži Lagomandra, koja je nagrađena Plavom zastavom, od EU, u kompleksu Lagomandra hoteli. Samo 90 km od solunskog aerodroma i 5 km od slikovitog mesta Neos Marmaras. Najnža cena boravka je na 4 noćenja sa terminima od 1.5. i iznosi 159 evra po osobi. Najniža cena boravka na 7 noćenja iznosi 279 evra. Leto počinje u maju!

Sve zainteresovani se mogu detaljnije informisati i izvršiti rezervacije na adresi Dobračina 43, u Beogradu, svakog radnog dana od 09-20h, subotom od 09-16. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

