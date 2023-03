TEPIH LJUDI NA KONCERTU SAŠE MATIĆA: 40.000 ljudi, dve krcate Arene i ATMOSFERA koja će se prepričavati DANIMA

Dve krcate beogradske „Štark Arene“ u samo dva dana. Više od 40.000 ljudi, preko šest sati koncerta, sjajna atmosfera, vesela publika i energija koja će dugo godina da se pamti, samo su neki od sinonima po kojima će biti upamćen koncert Saše Matića.

Moglo bi se reći da Srbija dugo nije imala prilike da vidi da neko u svega dva dana okupi toliki broj ljudi, a da gotovo svi odu sa koncerta radosni i srećni. Iako je vladalo veliko interesovanje i za treći koncert, Matić je ipak odlučio da održio dve Arene.

1 / 5 Foto: Kamarad produkcija

Čim je kročio na scenu publika je Matića pozdravila gromoglasnim aplauzom, a on je oba koncerta otvorio čuvenim hitom „Nađi novu ljubav“. Redađali su se hitovi, publika je u glas pevala sa Sašom, a neretko je i on njih puštao da sami pevaju u glas. U Areni se mogao čuti huk ljudi kako peva „Samo ovu noć, bar da plačemo do jutra“, ali i mnoge druge numere.

Videlo se po raspoloženju da Matić ne želi da poštuje pravila i da otpeva broj pesama koji je zacrtao, već je probio vreme trajanja koncerta. Umesto da koncert traje dva sata, ova večeri je trajao skoro tri sata. Saša je još jednom pokazao da je čovek sa posebnom energijom i emocijom koju i te kako uspeva da prenese. Atmosferu su dodatno učinili veselom Sašine kolege koje su se smenjivali na sceni. Prve večeri su to bile dve atrakvine devojke Milica Todorović i Milica Pavlović, dok su drugo veče zajedno sa Matiće scenu delili Ana Bekuta, Aco Pejović, Peđa Jovanović, i Dejan Matić.

- Dok je trajala najava za koncert, uvek sam govorio da mi je cilj da moja publika zbog koje trajem sve ove godine sa koncerta ode srećna. Verujem da sam ispunio njihova očekivanja, a sudeći po tome kako su se proveri, sve je bilo perfektno. Ono što moram da napomene, jeste da se zahvaljujem Kamarad produkciji koja je uradila veliki posao kada je ovaj koncert u pitanju. Zaista je sve bilo na maksimlanom nivou, a kako i ne bi kada sve što radimo moj tim i ja to činimo sa ljubavlju - poručio je Matić za beogradske medije.

Promo