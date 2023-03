Povoljni hoteli u Grčkoj za svačiji džep. Travellandova ponuda koja se ne propušta

Leto ne može da se zamisli bez prelepog grčkog mora. Veliki izbor grčkih hotela za sezonu 2023. dostupan je u agenciji “Travelland”. Izdvajamo iz ponude neke od najpovoljnijih.

foto: Promo

Leto će stići brže nego što mislimo. Na vreme i opuštenije organizujte svoj letnji odmor uz pomoć stručnjaka u turizmu. Agencija “Travelland” je svojim putnicima svake godine obezbedila širok izbor hotelskog smeštaja, posebno kada je reč o Grčkoj kao letnjoj destinaciji broj 1. Kako bismo vam iole pomogli u odluci, izdvajamo neke od hotela koji su cenovno pristupačni, a podjednako atraktivni po kvalitetu usluga.

Santa Beach Hotel 4* nalazi se na samoj plaži, na 3 minuta hoda od nagrađivane plave zastave Plaža Galaksija, 19km od centra Soluna. Hotel je kompletno renoviran. Sve sobe i apartmani imaju privatne balkone sa prekrasnim pogledom na more. Gosti se mogu zabaviti i opustiti na otvorenom bazenu sa snek barom. Već od 1. juna cena aranžmana na 7 noći po osobi košta 279 evra, dok je najniža cena na 10 noćenja 399 evra.

foto: Promo

Na svega 50m od plaže, 2 km od mesta Nea Potidea i 4 km od Nea Mudania lociran je hotel Kassandra Mare 4*. Osim restorana, dva bara, bazena koji ima i odvojeni deo za decu u sklopu hotela gosti mogu koristiti teretanu i spa centar. Ležaljke na plaži su besplatne za goste hotela, dok se peškiri za plažu se dobijaju uz deposit. Parking je takođe besplatan za goste hotela. Da li znate da tri noćenja u ovom hotelu uz all inclusive uslugu košta svega 99 evra (termini od 27.4.)? Od maja boravak na 7 noćenja košta 239 evra.

foto: Promo

Poluostrvo Sitonija, na 20km od mesta Neos Marmaras otkriva simpatičan hotel pod nazivom Lily Ann Village 3* za koji možete ostvariti dodatnih 5% popusta ukoliko svoj aranžman uplatite u celosti do 31.3.2023. Letnju sezonu otvara datumom 13.5, a boravak je moguć na 7 i 10 noćenja. Najniža cena po osobi je 249 evra.

foto: Promo

Potpuno renoviran Amarinthos Resort 4* je novi dragulj ostrva Evia, u Grčkoj. Elegantna zgrada sa 7 spratova okružena malim mediteranskim vrtom, sa privatnim podzemnim prolazom koji olakšava pristup od bazena do plaže. Velike zajedničke prostorije, veliki bazen, prostrani salon, prozračan restoran, atmosferski barovi u različitim uglovima odmarališta učiniće vaš odmor udobnim i savršenim.Možete birati boravak na 3, 4, 5, 6 ili 7 noćenja i to već od 27.4. Najniža cena aranžmana sa all inclusive uslugom je 109 evra. Ukoliko poželite da svoj odmor započnete u maju, najniža cena boravka na 7 noćenja je 249 evra.

foto: Promo

Sve zainteresovani mogu izvršiti rezervacije na adresi Dobračina 43, u Beogradu, svakog radnog dana od 09-20h, subotom od 09-16. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

