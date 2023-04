OPERSKA PEVAČICA 26 GODINA MLAĐA OSVOJILA JE MOKINO SRCE! Tamara sa sobom nosi porodičnu tragediju, a TETKA je poznatog fudbalera!

Moka Slavnić u 74. godini pronašao je ženu svog života, a sa osmehom na licu priznao je koliko je srećan.

- U 74. godini sam u raju. Ne želim više da pravim greške, našao sam nešto i pitam se kako je ona to mene našla. Ona je jedna viđena i poznata dama. Ona sve što meni radi, ona mi kaže "zar ti to nisu radile i druge?", ja joj kažem da su me i druge volele, ali neko koli snažnije, drugačije i koloritnije. Njoj prija što brine o meni, ja to cenim. Razume me. Ona je solista Narodne opere u pozorištu, gde meni da dopadne takva diva. Jedna od stvari koja me je kupila kod nje je ta što je ona odmah skočila da se uplati Zvezdanovoj majci boravak u domu. Ona je godinu dana starija od Zvezdana. Malo mi je krivo što između nas nije razlika 30 godina.

foto: Nemanja Nikolić

Nova partnerka legendarnog košarkaša je Tamara Niketić, operska pevačica i solista Narodnog pozorišta u Beogradu.

foto: Dragana Udovičić

Operska pevačica rođena je u Baru i potomak je slavnih predaka, koji su bili i ratnici i umetnici. Završila je paralelno gimnaziju i srednju muzičku školu u Podgorici, u Beogradu Fakultet muzičkih umetnosti i solista je Opere Narodnog pozorišta, gde je počela kao statista 2002. godine. Nakon smrti brata počela je da piše pesme, koje su i danas lek za njenu dušu.

foto: Privatna Arhiva

U emotivnoj ispovesti za Kurir govorila je o svom detinjstvu ali i o temama koje je godinama unazad bole a to je smrt rođenog brata koju nikada nije prežalila.

- Imala sam srećno detinjstvo. Živeli smo jedan normalan život s problematikom vezanom za Igora. Morala sam i ja da brinem o njemu. Spremala sam ga za spavanje, vodila računa kad mora da jede... - govorila je Tamara za Kurir.

foto: Zorana Jevtić

- Bila sam tih godina glavna pevačica u gradu. Završila sam osnovnu školu, a zatim upisala gimnaziju u Baru i srednju muzičku u Podgorici. Bile su tada već devedesete. Počinju problemi u porodici. Igorovo stanje je sve lošije. Pre podne sam išla u gimnaziju, a posle podne u Podgoricu. Vraćala sam se bjelopoljskim vozom, koji je išao po redu vožnje u pola osam, a neretko sam ga čekala do ponoći. Vraćala sam se u Bar. Učila sam. Sećam se da sam spavala samo dva ili tri sata. To je trajalo četiri godine. Decembra 1991. godine moj brat se upokojio. Igor je bio veoma vezan za oca. Voleo je s njim da spava. Majka je o njemu najviše brinula i gledala ga je kao princa. Voleo je da peva i u kući je morao stalno da bude uključen radio. Nije išao u školu. Moji roditelji nisu hteli da ga smeste u dom. Želeli smo da živi u porodici. Pružao nam je najveću ljubav. Nikad nije išao da spava dok se tata ne vrati kući. Otac je bio boem, voleo je kafanu, ali nikad nije pio. Igor ga je uvek čekao. Spavala sam te večeri s majkom, a on s ocem. Brat je u jednom trenutku povikao: "Majko, pomozi mi, ja ću da ti umrem." Majka me je probudila i rekla: "Igor umire." Ustala sam i izašla iz sobe. Tražila mi je da joj donesem ikonu sa Hilandara da se pomoli i pripremi za smrt svog sina - pričala je operska pevačica.

foto: Zorana Jevtić

Malo ko zna da je Tamara tetka poznatom fudbaleru Vujadinu Saviću.

- Marina Rajević Savić mi je sestra, a javnosti je poznata njena emisija "Dok anđeli spavaju". Mislim da je njena porodica primer kako treba da izgleda prava srpska porodica. Vujadinu Saviću dođem tetka - otkrila je pevačica.

foto: Zorana Jevtić

Kurir.rs

Bonus video:

01:04 Moka Slavnić se obraća Kristijanu povodom ubistva Olivera Jovanovića!