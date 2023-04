"AKO JE MOJA MOJA MUZIKA TURBO FOLK, ONDA JE ON TURBO FOLK GRADONAČELNIK!" Keba bez dlake na jeziku o ZABRANI, a potom usledio ŠOK

Dragan Kojić Keba nije nastupio krajem marta u Puli na koncertu zajedno sa kolegama Anom Bekutom, Duškom Kulišem i Zoranom Mićanović jer je gradonacelnik Filip Zoričić zabranio njihov nastup, a sada je prokomentarisao celokupnu nemilu situaciju u kojoj se nedavno našao.

Keba se najpre osvrnuo na odluku Filipa Zoričić, gradonačelnika Pule, da zabrani koncert uz obrazloženje da turbo-folku nije mesto u tom gradu.

foto: Printscreen Amidži šou

- Nemam pojma zašto su mi zabranili da pevam u Puli. Sve što sam do sada pričao, a ko je pratio, zna na šta ciljam. Gospodin gradonačelnik je rekao da je moja muzika turbo folk, na šta bih ja poručio njemu u tom slučaju, da je on turbo folk gradonačelnik. Ne tugujem mnogo, ali šta sad da se radi. U našoj zemlji do sada nikome nije zabranjen ulazak, i to će nadalje tako i ostati. Međutim, jedan čovek kao takav, ne može da mi promeni mišljenje i pokvari utisak o hiljadama ljudi koji su trebali da budu na koncertu - iskren je bio Keba u emisiji Amidži šou, a potom je sve iznenadio u studiju i najavio koncert u centru Zagreba 03.06.

