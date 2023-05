NATAŠA ŠAVIJA SE OGLASILA IZ BOLNICE: "Udarao me je pesnicom u glavu" Svi detalji stravičnog nasilja!

U KC Vojvodina noćas oko 1.40 sat u primljena je starleta Nataša Šavija (35) sa teškim povredama, prelom kostiju lica, saznaju domaći mediji.

- To se desilo u Vrdničkoj kuli, bili smo zajedno, prvo me je vukao za kosu, onda mi je lupio šamar ali krvnički. To nije bio blag šamar, nego onakav kako bi muškarac udario drugog muškarca. Izašli smo napolje, onda me je on opet jako počupao i udario pesnicom po levoj strani. Trenutno sam u bolnici, imam teške povrede, prelom vilične kosti i povrede oka - započela je Šavija pa nastavila:

foto: Printscreen/Instagram

- On mrzi žene, bio je mrtav pijan, zbog toga se sve ovo desilo. Biće potrebno više operacija.

Inače, noćas oko 1.40 sat u KC Vojvodina primljena je starleta Nataša Šavija (35) sa teškim povredama, prelom kostiju i lica.

Kako saznajemo, ona je izjavila da je povrede zadobila u etno selu Vrdnička kula.

foto: Printscreen/Instagram

Prema informacijama koje saznajemo, rekla je da ju je navodno udario u glavu Stefan Karić (31), učesnik Zadruge.

Policija radi na utvrđivanju svih okolnosti slučaja, identifikaciji i hapšenju osumnjičenog.

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:41 Nataša Šavija u halterima