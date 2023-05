TAMAN KAD SMO POMISLILI DA SMO SVE VIDELI! Maja Marinković se jada Ani o Zvezdanu, a Ćurčićeva je TEŠI I DELI JOJ SAVETE

Mnogi su danima u neverici da su se Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić pomirili nakon svih poniženja koje joj je priredio. Ipak, u Beloj kući iznenađenjima nema kraja.

Sada, nakon raskida Zvezdana i Maje Marinković, starletu teši ni manje ni više nego Slavnićeva bivša supruga, Ana Ćurčić.

- Znaš o čemu se radi?! Nisam kliknula - rekla je Maja.

- I ti si očekivala više?! Ma ajde, čitam te kao knjigu, samo sam ćutala - rekla je Ana.

- Sad sam bila tamo, slušaj ovo...Otišla sa Brendonom, kuc kuc. Ja mu kažem: "Je l' možeš minut?", ona kaže: "Idem ja", kaže on: "Ne ideš, sedi tu". Ja mu kažem: "Slušaj, samo da ti kažem da ja neke stvari nisam rekla, ali isto tako ne komentarišem te stvari. Ružno je da mi kažeš i upadaš danas u hotel i kažeš mi da sedim s nekim ko mi je rekao da sam ku**a, kada si ti istoj devojci rekao da je ku**a, a evo je u krevetu. Tu si kontradiktoran. Ja sam uradila ono što sam ja htela, završavam priču, svako svoju stranu", kaže on meni: "Ne, ja sam odradio, ušao sam ti u krevet", rekoh: "Da, ali kada sam ja to htela. Ti si rekao da nećeš da budeš sa Majom Marinković, ona je rekla da ne bi nikada bila s dečkom koji je bio s Majom Marinković, i prvo i drugo ispunjeno". Kaže on meni da moja dela ovde pet godina govore o meni, ja sam mu odmah odgovorila: "Da, ali onda tvoja životna dela govore o tebi" - pričala je Maja Marinković, a Ana se zapanjila.

- Kad pogledaš, tako je. Kako ja vidim, jeste, ja sam ti rekla ono šta. Ali dobro, bilo je bilo je, šta je tu je - rekla je Ana.

Podsetimo, Zvezdan Slavnić je nevenčanu suprugu Anu Ćurčić u "Zadruzi 6" prevario sa 22 godine mlađom Anđelom Đuričić.

Crnogorka se zbog svog ponašanja našla na stubu srama, te je često bila na meti kritika zbog veze sa oženjenim Slavnićem, a najviše ju je napadala upravo Ana, zbog lega je mnogima nejasna njen odnos sa Majom.

