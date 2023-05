PERUĆICA KONAČNO PROGOVORIO O SPORNIM FOTOGRAFIJAMA SA TAJLANDA! Otkrio detalje iskustva, evo šta njegova supruga misli o tome!

Pevač i nekadašnji učesnik „Zvezda Granda“ Ljuba Perućica progovorio je o svim čarima Tajlanda na kome je nedavno boravio sa suprugom Katarinom Kolozeus.

Fotografije sa egzotičnog putovanja u društvu tranvestita drmale su javnost nekoliko dana, a pevač je sada priznao zašto ih je ponosno okačio i šta na sve to kaže supruga.

– Sada sam u suštini po prvi put bio na Tajlandu sa suprugom. Tamo je zaista vrlo egzotično, priroda je fenomenalna. Recimo, iz stene raste zelenilo. Stvarno je nestvarno, to mora da se vidi. Mi smo tamo proveli nekih dvadesetak dana, ali mislim da je i mesec dana malo. Sledeći put ćemo promeniti ostrvo – rekao je pevač, pa progovorio o škakljivim fotografijama koje su isplivale u javnost, a na kojima Ljuba pozira u društvu transrodnih osoba:

– Nisu isplivale, to sam ja postavio. Čini mi se da je neko od njih bio trandža, a možda i nije. To je tamo teško propoznati jer to dobro kriju. Namerno sam to objavio fotografije jer je to tamo potpuno normalno, drugačija je kultura.

Poznato je da su Perućica i Uroš Živković bliski prijatelji, pa smo zamolili pevača da nam ispriča neku anegdotu iz njihovog druženja.

- Kod nas je sve spontano. Tih dvadesetak dana nam je bilo zaista fenomenalno, opustili smo se i odmorili. Uki je sjajan, momak koji je privatno jako normalan i druželjubiv. Voli muziku i život, verovatno smo se zbog toga i pronašli – objasnio nam je Ljuba, a zatim otkrio ko u braku troši više novca, on ili njegova supruga:

– Moram da priznam da više ja trošim zato što jako volim tehnologiju. Stalno na to dajem pare, za objektive i rasvetu, a to je sve strašno skupo.

