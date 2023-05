"RAŠIDOVA ŽENA KAO DA JE U ZEMLJU PROPALA" Kurir u Loznici, komšije pokojnog Sakića: UNIŠTIO JE PORODICU, a ovo kaže njegova TETKA

Sin pokojnog pevača Sinana Sakića Rašid Sakić do bekstva iz Srbije zbog krivičnog dela koje je počinio, nakon čega je uhapšen u Sarajevu i prebačen u zatvor u Sremskoj Mitrovici, gde je preminuo u utorak, živeo je u Loznici. U tom gradu, inače, živi i veliki broj članova familije Sakić.

foto: Zorana Jevtić

Ekipa Kurira juče je posetila Loznicu, čim smo stigli, otišli smo do ulice u kojoj je nekada živeo Sinan. U oči odmah upada spaljena kuća. Za taj požar Sinanova udovica Sabina svojevremeno je optužila upravo Rašida. Izgoreli krov, razbacano đubre po dvorištu i hrpa neplaćenih računa kao da pokazuju da u njoj niko ne živi.

Tu je i Sinanova kuća, u kojoj sada živi njegova sestra, a Rašidova tetka. Ona se pojavila na prozoru kada smo joj pozvonili na interfon. Nije bila voljna da priča o pokojnom bratancu.

foto: Zorana Jevtić, Dragana Udovičić

- Nemam ja šta da vam pričam o njemu. Njegova dela su dosta rekla o njemu, a i majka mu je živa, pa nju potražite - poručila je kratko tetka pokojnog Rašida.

Za razliku od nje, komšije su bile nešto rečitije, ali niko nije želeo da se fotografiše, a zamolili su i da ne objavljujemo njihov identitet. Komšinica, koja živi nedaleko od Sakića, nije imala pohvalne reči za Rašida.

- Ne znam šta bih vam rekla, on je haos napravio za života. Što se mene tiče, neka mu je laka zemlja i neka mu bog sudi. On je toliko zla i stresa naneo ovoj porodici da je to strašno, pa i Alen nije dete za primer, ali ono što je on radio je strašno. Pogledajte ovu kuću, nova a spaljena, niko to ne bi normalan uradio. Mene samo plaši što ljudi nisu svesni koliko je on lud, brine me samo da nije ko u filmovima režirao svoju smrt. Od takvih se mira nema ni kad ih zemlja proguta - rekla je komšinica.

foto: Petar Aleksić

U centru grada su nam svi rekli da su čuli da je Rašid preminuo u zatvoru, ali da bi više voleli da pričaju o pokojnom Sinanu nego o njemu.

Pokušali smo da pronađemo njegovu suprugu, ali o njoj niko ništa ne zna. Meštani Loznice su nam poručili da je dugo nisu videli.

- Ajmo o njegovom ocu... O ovom nasilniku, ubici i narkomanu šta da vam bilo ko priča. Uništio je porodicu, uništio je sve. Jadna ona njegova žena, ko zna gde je završila, kao da je u zemlju propala, nigde je nema. U tom stanu više niko ne živi. Ona je u njemu živela, a on je ponekad svraćao kad nije bio u bekstvu ili u zatvoru. Bio je strah i trepet i mladima i starijima, tukao je ovde nedužnog mučenog čoveka nasred ulice ispred radnje koju drži ceo život, onda onog što je ubio, ma, ljudi, verujte mi, svima nam je laknulo - rekao nam je jedan stanovnik Loznice.

Marko Jović

Bonus video:

02:07 PEVAO SAM I PRED OPERACIONI STO, ŠTA ĆU, MORAO SAM Legendarni Muharem Serbezovski otkrio šta mu je Sinan Sakić rekao PRED SMRT