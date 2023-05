"VOLELA BIH DA SAČUVAM ĆERKU OD SVEGA ŠTO SE NUDI" Ilda Šaulić iskreno o porodici: "Muž i ja vodimo razgovore da ona ne čuje"

Pevačica Ilda Šaulić pre nekoliko dana upisala je ćerku u školu i kaže da je ponosna na mezimicu koja od septembra kreće u prvi razred.

- Moja devojčica je sad predškolac i išli smo kod psihologa na razgovor. Pohvalili su je, da je sve kako treba i da je spremna za prvi razred. Negde su to zasluge nas iz kuće pa onda vrtića i vaspitača. Mislim da to treba da ide jednim lepim tokom. Škola mora da bude mesto gde će ići sa osmehom i radošću. Treba da budu rasterećeni, svaka ocena je za đaka - kaže Ilda Šaulić.

foto: Damir Dervišagić

Pevačica se dotakla i masakra koji se nedavno desio u Osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar” kada je dečak ubio deset osoba.

- To je jako strašno i bolno, sve što bih rekla je malo. Deca odrastaju i žive potpuno drugačije od onoga kako sam ja odrastala. Svoje dete vaspitavam po starim aršinima, ali malo mi zameraju u okruženju. Kažu mi: “Ilda, nije to to vreme. Živi se drugačije i deci su druge stvari dostupne” - priča Ilda i dodaje:

foto: Kurir tv

- Volela bih malo da je sačuvam od svega onoga što se nudi. Mi smo bili mnogo bezbrižniji kada smo bili mlađi i nismo se opterećivali stvarima koje su danas deci dostupne. To su stvari koje bih volela da se iskorene iz našeg društva i da ta deca žive bezbrižno i rastu drugačije.

Kako kaže, trudi se da razgovore odraslih obavlja daleko od naslednice, ali se ne kontroliše uvek u njenom prisustvu.

- Nema suzdržavanja, jer ne mogu da se kontrolišem, pogotovo u kući u kojoj živim. Svašta nešto se desi od trenutka i situacije. Zna se da dete ne sme da sluša stvari koje nisu za nju, mislim da to negde uspevam. Suprug i ja vodimo računa kada imamo neke razgovore da budu negde malo odvojeni od nje. Ona voli sve da čuje i da zna, sve je interesuje. Ja nisam bila takva, bila sam jedna bubica, gde me ostaviš tu me nađeš - kaže Šaulićeva koja ima decu i sa bratovljeve i sestrine strane.

foto: Pritnscreen/RTS

- Ponosna sam tetka jer je moj Luka dao gol. Popustljiva sam tu, ali i kao mama mislim da sam generalno popustljiva. Trudiš se da neke stvari kontrolišeš malo drugačije, ali naravno tetke su posebne u životima dece i to je mnogo lepo.

Kurir.rs/Blic

