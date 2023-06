DRAMA! ZVEZDAN POKUŠAO DA PROVALI U ANIN STAN? Šutirao vrata, galamio, pretio, komšije zvale POLICIJU! Hteo da otme VAŽNE papire

Zvezdan Slavnić navodno je hteo na silu da upadne u stan Ane Ćurčić, u kom žive njena majka i sin, pa umalo nije bio priveden u stanicu policije,. Diskvalifikovani zadrugar nema mira u spoljnom svetu i pravi probleme na svakom koraku. Nakon što su se on i njegova devojka smestili u stan njegovog oca Zorana Moke Slavnića, on po svaku cenu želi da dođe do porodice bivše, nevenčane supruge da bi pokupio svoje stvari, ali eventualne materiijalne dokaze koje oni čuvaju, a njega time mogu da strpaju iza rešetaka.

foto: screenshot Pink tv, Shutterstock

- Zvezdan se neko vreme zaista primirio kod Moke u stanu sa Anđelom, valjda su bili u šoku i haosu posle diskvalifikacije. Imali su sve, pa on i nije razmšljao o Ani i njenima. Kako je vreme prolazilo, a Zveki iščitao šta se sve pisalo, počelo je da ga kopka šta oni to imaju, a može da ga upropasti. Takođe, sve njegove lične stvari su ostale u stanu u kom je živeo s Anom, njenom mamom i njenim sinom. Palo mu je na pamet da dođe do svega toga, ali i do dokaza koje Ana ima protiv njega - počinje izvor blizak porodici Slavnić, koji nam u nastavku otkriva i šta je bivši učesnik "Zadruge" uradio da dođe do svojih stvari.

- Zvezdan se nije video s Aninom decom, ali je pokušao da dođe do njih, odnosno da ih pozove telefonom. Niko mu se nije javio. Onda im je slao i poruke, ali ni to nije upalilo. Oni neće da čuju za njega ni u najgorem scenariju. Kada je shvatio da mu se neće javiti, Zvezdan se zaputio na Novi Beograd, u Anin stan, gde je i on nekada živeo. On misli da su tamo i dalje njegove stvari, ali i sve ono što je Ana pričala u programu, a njega može da upropasti. Upao je u zgradu, zvonio, lupao na vrata, a onda, kada mu niko nije otvorio, počeo da udara najjače i galami - nastavlja izvor blizak Slavnićima, dobro upućen u sva dešavanja u stanu na Novom Beograd.

foto: Printscreen

- Bio je baš nasilan, šutirao je nogama u vrata, hteo je da provali i da upadne. Pokušavao je da otključa svojim ključevima, ali su oni zamenili brave. Ponašao se baš onako kako se ponašao u ,,Zadruzi" kada je imao žute minute. Komšije su izašle na hodnik, počele su da ga opominju. Onda je jedna komšinica pozvala policiju. Zvezdan je tada pobegao glavom bez obzir: "Ma oni nisu svesni da ću da ih zapalim kad ih budem video. Neće moći ovako. Unutra su moje stvari. Klošari jedni, ne smeju da otuđe moje. Kad Ana izade, moraće sve da mi plati", rekao je on ljuto - tvrdi izvor.

